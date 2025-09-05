DE40: Porsche se loučí s DAXem, německý průmysl oslabuje

Dnešní seance na německém akciovém trhu byla ve znamení výrazných změn ve složení indexu DAX. Největší událostí bylo oznámení, že společnost Porsche AG opustí benchmark po pouhých třech letech od vstupu na burzu. Společnost se potýkala s kombinací amerických cel, slábnoucí poptávky po elektromobilech a klesajícími prodeji v Číně. v současné době většina evropských indexů zaznamenává minimální zisky. Lídry růstu jsou aktuálně NED25 a AUT20 s přírůstky kolem 0,2 %. Indexy ITA40 a SPA35 ztrácejí přibližně 0,1 %. DE40 zůstává poblíž otevírací úrovně.
Zároveň byla patrná aktivita investičních analytiků. Mercedes-Benz obdržel pozitivní doporučení „outperform“ s růstovým potenciálem 13 % a Heidelberg Materials obdržel doporučení „buy“ od Goldman Sachs s ještě větším potenciálem, který dosahuje 26 %.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
To ukazuje, jak silně makroekonomické a geopolitické prostředí ovlivňuje i ty nejprestižnější automobilky. Z indexu DAX bude vyřazena také společnost Sartorius AG a její místo zaujmou GEA Group a Scout24 - obě společnosti v posledních měsících jednoznačně získaly na hodnotě.
Makroekonomické údaje:
Dnes zveřejněné údaje ukázaly pokles nových průmyslových zakázek v Německu již třetí měsíc v řadě. To naznačuje, že obavy o stav německé ekonomiky jsou oprávněné.
Tovární zakázky M/M
- Zveřejněno: -2,9 % (očekávání: 0,4 % Předchozí: -0,2 %)
Tovární zakázky r/r
- Zveřejněno: -3,4 % (předch.: 1,7 %)
Údaje o maloobchodních tržbách ze Spojeného království dopadly o něco lépe, což může naznačovat, že stav britského spotřebitele ještě není tak špatný, jak se někteří analytici domnívají.
Maloobchodní tržby r/r:
- 1,1 % (oček.: 1,2 %)
Maloobchodní tržby v m/m vyjádření:
- 0,6 % (oček.: 0,2 %, předch.: -0,3 %)
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation
Cena technicky bránila silnou úroveň podpory na FIBO 38,2, kterou navíc posílil průměr EMA100. Cena se rychle odrazila od rezistence a vrátila se nad poslední trendovou linii, kde se aktuálně drží. Aby se cena opět ocitla v blízkosti maxim a horní hranice trendového kanálu, musí nejprve překonat zónu kolem FIBO 23,6, kde se nachází také průměr EMA50. Tuto rezistenci dále posiluje série lokálních cenových minim z posledních měsíců.
Firemní novinky:
Porsche AG (PAH3.DE) - Prestižní německá značka sportovních vozů opouští po necelých třech letech působení index DAX - rozhodnutí je důsledkem tří revizí prognóz směrem dolů a tlaku amerických cel na automobily z Evropy. Společnost za rok ztratila 33 % hodnoty.
Mercedes-Benz (MBG.DE) - CICC udělila společnosti doporučení „outperform“ s cílovou cenou 60 EUR, což znamená potenciální růst ceny akcií o 13 %. Společnost při otevření vzrostla o 1 %.
Heidelberg Materials (HEI.DE) - Goldman Sachs inicioval doporučení „koupit“ s cílovou cenou 240 EUR, což naznačuje 26% nárůst oproti současné ceně. Společnost při otevření vzrostla o 0,5 %.
E.On (EOAN.DE) - prodala českou společnost Gas Distribution společnosti GasNet.
Sartorius AG (SRT.DE) - rovněž opouští index DAX, nicméně cena akcií společnosti dnes v předobchodní fázi vzrostla o 2,2 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.