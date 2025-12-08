Krypto novinky: Bitcoin se vrací nad hranici 90 000 dolarů díky optimismu na Wall Street 📈

Kryptoměny se na začátku pondělní seance postupně zotavují. Víkend nepřinesl kaskádový výprodej po pátečním poklesu, který srazil cenu bitcoinu na přibližně 87 000 USD. Poptávka se pomalu obnovuje díky pozitivní náladě na Wall Street a slabšímu dolaru. Za posledních pět týdnů zaznamenaly bitcoinové ETF odliv více než 2,7 miliardy USD. Ve čtvrtek opustilo iShares Bitcoin Trust (IBIT) společnosti BlackRock 113 milionů USD, zatímco v pátek dosáhl příliv něco přes 50 milionů USD. Jednalo se zároveň o šestý týden v řadě s čistým negativním tokem.
Bitcoin (D1, H1)
Cena bitcoinu se dnes po výrazném poklesu odráží a graf tvoří stále vyšší minima, což může naznačovat pokus o návrat k vzestupnému trendu. Klíčové úrovně odporu se v současné době pohybují kolem 93 000 USD a 100 000 USD, kde také najdeme EMA50 (oranžová čára).
Při pohledu na mnohem kratší časový rámec můžeme být svědky počátečních fází dalšího vlajkového vzorce. Stojí však za zmínku, že na rozdíl od předchozích dvou vlajek se cena tentokrát podařilo potřetí vzrůst nad hodinovou EMA50 – dříve tento klouzavý průměr fungoval jako rezistence. Pokud bude vzestupný pohyb pokračovat směrem k 93–94 tisícům USD, nelze vyloučit zrychlený růst směrem k 100 tisícům USD. Na druhou stranu pokles pod 90 000 USD by otevřel dveře medvědímu scénáři, který je základním očekáváním pro tento typ formace.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Aktivita ETF v oblasti Bitcoinu
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Ethereum (D1)
Ethereum stoupá nad 3 150 USD, ale stále se obchoduje téměř o 50 % pod svými historickými maximy z října. Indikátory MACD a RSI naznačují potenciální vzestupný trend z aktuálních úrovní. Pokles pod 2 850 USD by mohl připravit půdu pro hlubší pokles a testování úrovně 2 600 USD.
Zdroj: xStation5
Data z blockchainu
Data z blockchainu ukazují dvě významné úrovně podpory: kolem 88 000 USD (průměrná nákupní cena BTC aktivními investory) a 81 000 USD (průměrná tržní cena všech bitcoinů v oběhu).
Zdroj: Glassnode
Takzvaný indikátor živosti měří vztah mezi výdaji v bitcoinech a dlouhodobým držením – stoupá, když BTC cirkulují aktivněji, a klesá, když se investoři rozhodnou spíše akumulovat než prodávat.
- Tato metrika obvykle roste během býčích trhů, protože více bitcoinů mění majitele za vyšší ceny, což odráží příliv nového kapitálu.
- Když poptávka slábne, dynamika živosti se zpomaluje a indikátor klesá. Lze jej považovat za druh dlouhodobého klouzavého průměru aktivity v řetězci.
- V současné době živost roste navzdory nižším cenám bitcoinů, což naznačuje silnou a trvalou poptávku po spotových BTC, která se dosud neodrazila v cenovém vývoji.
- Ačkoli indikátor není přímým signálem trhu (obvykle za cenou zaostává), jeho dynamika zůstává pozitivní. Velké, neznámé subjekty zjevně podnikají kroky na trhu – i když to zatím není vidět na samotné ceně.
Zdroj: Glassnode
Spekulativní zájem o bitcoiny, měřený hodnotou otevřených futures pozic, poklesl a zůstává utlumený ve srovnání s úrovněmi pozorovanými před 10. říjnem.
Zdroj: Glassnode
