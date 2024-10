DE40: Prodejní tlak DAX v blízkosti ATH zesiluje 🔔

Německý index DAX zaznamenává v první části dne mírné poklesy a ztrácí 0,25 % na 18 650 bodů. Úrovně, na kterých se index aktuálně nachází, jsou však blízko historických maxim, těsně pod 18 900 body. Širší seance na evropském trhu je také relativně beze změn. Největší zisky zaznamenaly indexy ve Španělsku, Francii a Itálii (0,20-0,30 %), zatímco k největšímu poklesu dochází v Rakousku a Polsku (0,80-0,90 %).

Volatilita v první části dne byla částečně omezena tím, že trhy v Japonsku a Číně zůstávají kvůli svátku zavřené. Jak se však blíží otevření hotovostní seance v USA, začínají být vidět výraznější pohyby. Dnes pozorujeme zejména poklesy amerického dolaru, který rozprodávají investoři, kteří na středečním zasedání očekávají první snížení úrokových sazeb.

DAX (D1 interval)

Německý index dnes klesl o 0,25 %, i když to je zanedbatelné vzhledem k posledním třem býčím seancím před víkendem. Aktuálně potřebují býci nárůst přibližně o 1,00 %, aby znovu otestovali horní hranici konsolidačního kanálu na 18 900 bodech. Tato úroveň byla v posledních měsících několikrát testována a rozhodující zlom by mohl naznačovat potenciál pro mnohem větší zisky. Na druhou stranu, klíčová úroveň podpory k obraně je kolem 18 400 bodů.

Novinky společnosti

Volkswagen (VOW1.DE) klesá o 1,00 % a sentiment investorů vůči německé automobilce zůstává nepříznivý. Volkswagen očekává po relativně dobrém prvním pololetí stejně náročnou druhou polovinu roku 2024. „Uvědomujeme si, že na mnoha trzích se v současnosti ochlazuje,“ řekl Carsten Intra, generální ředitel Volkswagen Užitkové vozy, na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru. "Druhá polovina roku bude těžká."

Akcie společnosti Rexel (RXL.FR) v pondělí vzrostly o více než 10,00 % poté, co společnost oznámila, že odmítla nabídku na převzetí ve výši přibližně 9,4 miliardy dolarů od společnosti QXO (QXO.O) miliardáře Brada Jacobse. Nabídka ocenila společnost mezi 28,00 a 28,40 eur za akcii ve srovnání se současnou cenou kolem 25,20 eur a představenstvo společnosti Rexel ji považovalo za podhodnocenou společnost.

Generální ředitel UniCredit (UCG.IT) Andrea Orcel vyjádřil podporu fúzi s Commerzbank (CBK.DE). Podle Orcelu by spojení obou bank mohlo vytvořit významnou přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany a vyústit v mnohem silnějšího konkurenta na německém bankovním trhu. Instituce se jen málo překrývají, a to by vytvořilo banku, která se „dobře geograficky doplňuje a je velmi dobře vyvážená, pokud jde o retailové a korporátní obchody“.