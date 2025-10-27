Denní shrnutí: Akcie rostou v očekávání rozhovorů Trump–Si; drahé kovy klesají kvůli růstu apetitu po riziku (27.10.2025)

- Americké akciové indexy rostou díky naději na obchodní příměří mezi Čínou a USA.
- AUD je dnes nejsilnější měnou G10 díky nárůstu rizikové chuti a jestřábímu postoji RBA.
- Zlato a stříbro pokračují v poklesu.
- Wall Street míří ke konci seance v zelených číslech, podpořena rostoucí rizikovou chutí a nadějí na obchodní dohodu mezi USA a Čínou. Největší zisky zaznamenává Nasdaq (+1,7 %) díky euforii v technologických akciích, následuje S&P 500 (+1 %), DJIA (+0,5 %) a Russell 2000 (+0,25 %).
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal s čínským ministrem zahraničí Wang Yi o plánovaném setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga v Jižní Koreji. Hovor proběhl po víkendových obchodních jednáních v Malajsii, která se týkala napětí ohledně vzácných kovů a amerických poplatků za přístavy pro čínské lodě.
- Akcie Qualcomm (QCOM.US) posílily až o 20 % (aktuálně: +12 %) v reakci na oznámení nové řady procesorů AI200 a AI250 určených pro AI trénink. Zákazníci mohou využít jak samostatné čipy, tak celé serverové konfigurace, čímž se Qualcomm dostává do přímé konkurence s lídry datového trhu – společnostmi Nvidia a AMD.
- Optimismus panoval i během evropské seance. Index EU50 přidal 0,74 %, tažen především růstem na madridské burze (SPA35: +1 %) a milánské (ITA40: +1,2 %). V zeleném uzavřely také německý DAX (DE40: +0,4 %), francouzský CAC40 (+0,3 %) a britský FTSE 100 (UK100: +0,2 %).
- Na devizovém trhu se dolarový index drží beze změny, výrazné zisky ale zaznamenávají měny rozvíjejících se trhů (USDBRL: -0,4 %, USDCNH: -0,15 %, USDPLN: -0,3 %). Mezi měnami G10 dnes vede australský dolar (AUDUSD: +0,3 %, EURAUD: -0,25 %), což souvisí s čínským ekonomickým sentimentem. EURUSD mírně roste na 1,165.
- AUD podporují také jestřábí komentáře guvernérky RBA M. Bullockové, která uvedla, že nedávný nárůst nezaměstnanosti podle měsíčních údajů z Austrálie nepřekročil očekávání.
- Rostoucí riziková chuť dál tlačí dolů drahé kovy. Zlato ztrácí dalších 1,8 % na 4 009 USD za unci, během dne krátce prolomilo psychologickou hranici 4 000 USD; stříbro klesá o 3 % na 46,96 USD za unci.
- Brent a WTI oslabují o 0,5 %, resp. 1,2 %, pod tlakem blížícího se zasedání OPEC+, kde se očekává další zvýšení produkce o 137 000 barelů denně. Pokles cen ropy mohou způsobit i příznivé podmínky obchodní dohody mezi USA, Čínou a Indií.
- Na trhu kryptoměn panuje optimismus. Bitcoin si připisuje dalších 0,6 % na 115 500 USD, Ethereum roste o 1,15 % na 4 217 USD, přičemž Solana (+0,6 %), Ripple (+1,1 %) a Polygon (+0,25 %) rovněž rostou. Poklesy se týkají především menších tokenů.
