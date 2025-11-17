Krypto novinky: Bitcoin se snaží zastavit výprodej 📌 ETF fondy vyvíjejí tlak na kryptoměny

Kryptoměny zahájily pondělní seanci poklesem a během noci bitcoin krátce klesl na 92 500 USD, čímž smazal své dosavadní zisky; ethereum kleslo zpět pod 3 000 USD. Výprodej se částečně obrátil, když se zlepšila nálada na americkém trhu s futures a asijská seance nepřinesla další silný výprodej. Podle CoinGlass zaznamenal kryptotrh za posledních 24 hodin další vlnu likvidací v celkové výši více než 620 milionů dolarů, z čehož téměř 70 % pocházelo z dlouhých pozic v BTC a ETH. Tlak pochází převážně z rostoucích čistých odtoků amerických spotových ETF a takzvaného čtyřletého cyklu, což může naznačovat, že úroveň 126 000 dolarů byla vrcholem bitcoinu během tohoto býčího trhu. Ve čtvrtek 13. 11. 2025 zaznamenaly americké ETF odlivy v celkové výši téměř 870 milionů dolarů, což je druhá nejvyšší úroveň v historii.
- Pokles bitcoinu připomíná předchozí dvě korekce, ke kterým došlo během současného býčího trhu (jak je vidět na grafu). Investory znepokojuje, že tyto „prudké výprodeje“ nejsou doprovázeny silnou akumulací na širokém trhu, což podkopává populární narativ „kupujte při poklesu“.
- Mezitím tlak zvyšují toky ETF: fondy během poklesu prodávaly více BTC a činily tak konzistentněji, což poškozuje krátkodobou náladu a vyvolává pochybnosti o budoucí poptávce institucí.
- Data z kryptoměnových opčních a futures trhů naznačují ochlazení spekulativní aktivity. Metriky sledované CryptoQuant a Glassnode poukazují na utlumenou poptávku a nedostatek významných býčích katalyzátorů.
- Michael Saylor, generální ředitel Strategy, v pátek potvrdil, že společnost, která drží více než 640 000 BTC, provedla další nákupy bitcoinů, které by měly být zveřejněny dnes. Popřel zvěsti o prodeji více než 40 000 BTC.
ETF prodávají BTC
Americké bitcoinové ETF zaznamenaly ve čtvrtek a v pátek čistý odliv více než 1 miliardy dolarů, přičemž BlackRock's IBIT – dříve jeden z nejagresivnějších akumulátorů bitcoinů – působil jako hlavní prodejce. Trh je stále více znepokojen, protože chování ETF je považováno za klíčový faktor širšího kryptoměnového trendu. Navzdory prudkému poklesu z maximálních hodnot fondy nekupují „na dně“, ale místo akumulace prodávají.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Pro Ethereum se od konce října staly odlivy z ETF téměř každodenní záležitostí a výprodej na Wall Street tento trend ještě posílil. Tato dynamika podkopává nejen očekávání ohledně budoucího chování ETF, ale také narativ týkající se „druhé fáze“ býčího trhu – období, ve kterém Ethereum historicky překonávalo Bitcoin.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Grafy Bitcoinu a Etherea (denní interval)
Bitcoin zůstává ve svém dlouhodobém vzestupném kanálu, ale absence krátkodobých fundamentálních katalyzátorů – zejména pozitivních toků ETF – vedla k zřetelnému oslabení tržního sentimentu. Cena se obchoduje přibližně 15 % pod 200denním EMA a nachází se v dolní části kanálu. Průlom pod hranici 90 000 USD by mohl signalizovat trvalejší obrat trendu.
.
Zdroj: xStation5
Ethereum kleslo téměř o 40 % ze svých historických maxim, přičemž vzdálenost od 200denního EMA je podobná jako u bitcoinu – kolem 15 %. Klíčová úroveň, kterou je třeba znovu získat, je nyní zhruba 3 600 USD; pokles pod 3 000 USD by mohl vyvolat kaskádový výprodej směrem k zóně 2 700 USD, kde došlo k předchozím cenovým reakcím.
Zdroj: xStation5
