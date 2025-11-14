Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit výprodej 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %

- Indexy na Wall Street se pokoušejí zastavit nedávný výprodej – Nasdaq 100 se dokonce dostává do „zelených čísel,“ přestože v úvodu seance ztrácel téměř 1,5 %. Nákupní zájem však zůstává slabý a riziko obnoveného poklesu přetrvává, přičemž index volatility VIX se stále drží nad úrovní 20 bodů. Výprodej pokračuje navzdory ukončení shutdownu vlády USA a sentiment kolem akcií spojených s umělou inteligencí zůstává opatrný. Akcie společnosti CoreWeave – jednoho z hlavních indikátorů optimismu ohledně poptávky po GPU a výpočetním výkonu – pokračují v poklesu a za posledních pět dní ztratily téměř 30 %.
- Akcie Micron dnes prudce posílily poté, co analytici Morgan Stanley zvýšili cílovou cenu na rekordních 325 USD (z předchozích 220 USD), s odkazem na prudký nárůst cen pamětí DDR5, které se během posledního měsíce ztrojnásobily – na úroveň naposledy viděnou v 90. letech.
- Čínský technologický gigant Alibaba (BABA.US) byl podle zpravodajských informací uvedených v bezpečnostním memorandu Bílého domu zapojen do poskytování technologické podpory čínské armádě v rámci operací zaměřených proti Spojeným státům. Akcie Alibaby dnes dále oslabují.
- Kryptoměny i drahé kovy dnes výrazně ztrácejí – zlato klesá o 1,8 %, Bitcoin ztrácí téměř 5 % a propadá se na nejnižší úroveň od května 2025. Americký dolar naopak mírně posiluje.
- Futures na pšenici (WHEAT) obchodované na CBOT dnes prudce oslabují po zveřejnění zprávy WASDE od USDA, která ukázala výrazně vyšší konečné zásoby – 901 milionů bušlů oproti očekávaným 869 milionům. Zásoby kukuřice odpovídaly odhadům, zatímco u sóji byly mírně nižší (290 milionů vs. očekávaných 302 milionů).
- Změna zásob zemního plynu podle EIA činila 45 miliard kubických stop oproti očekávaným 34 mld. a předchozím 33 mld. Trh s NATGAS reagoval tlumeně – futures po zprávě mírně rostly.
- Podle dat FactSet již 91 % společností z indexu S&P 500 zveřejnilo výsledky za Q3 – 82 % z nich překonalo odhady zisku na akcii a 77 % překonalo očekávání tržeb, což ukazuje na silné čtvrtletí. Pokud se čísla udrží, půjde o nejlepší výsledek od třetího čtvrtletí roku 2021.
- Německý DAX dnes oslabil téměř o 1,1 %, britský FTSE klesl o 0,7 % — sentiment byl ovlivněn výprodejem na amerických trzích před otevřením Wall Street. Údaje o HDP eurozóny za Q3 ukázaly růst o 0,2 %, v souladu s očekáváním a výše než předchozích 0,1 %. Meziročně HDP vzrostl o 1,4 %, což překonalo odhady (1,3 %), ale mírně zaostalo za předchozí hodnotou (1,5 %). Zaměstnanost v eurozóně vzrostla o 0,1 % q/q a v celé EU o 0,2 %. Meziročně vzrostla zaměstnanost v eurozóně o 0,5 % a v EU o 0,6 %.
- Francouzská inflace (CPI) za říjen ukázala meziměsíční růst o 0,1 %, což odpovídalo očekávání (po předchozím poklesu o 1 %). Meziročně inflace dosáhla 0,9 %, mírně pod odhadem 1 % a pod předchozí hodnotou 1,2 %.
- Španělská data ukázala růst CPI o 0,7 % m/m, v souladu s odhady (po –0,3 % předtím). Meziročně inflace vzrostla na 3,1 %, což odpovídá očekávání a mírně překonává předchozí hodnotu 3,0 %.
- Švýcarsko se v rámci nové obchodní dohody zavázalo investovat 200 miliard USD do Spojených států, přičemž obě strany dosáhly dohody o 15% celním sazbě. V rámci deklarace o záměru se Švýcarsko zároveň zavázalo snížit dovozní cla na vybrané americké produkty.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)
Graf dne: USDJPY (17.11.2025)
Ekonomický kalendář: Inflace z Kanady a HDP ze Švýcarska 🔎
Ranní shrnutí (17.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.