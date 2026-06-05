BREAKING 🚨 Nasdaq klesá o 2,4 %, Bitcoin testuje klíčový support 60 tis. USD

Korekce na americkém akciovém trhu, tažená silnějším dolarem a rostoucími výnosy amerických státních dluhopisů po robustních datech z amerického trhu práce, se šíří napříč globálními finančními trhy. Pohyb zatěžuje Bitcoin a spouští vybírání zisků v technologických akciích, přičemž poklesy vedou polovodičové společnosti a dodavatelé paměťových čipů. Futures na Nasdaq 100 již klesly zhruba o 1 000 bodů ze svých rekordních maxim a prodejní momentum po otevření hotovostního trhu zrychlilo.
- Silná zpráva Non-Farm Payrolls (NFP) zvýšila očekávání, že Fed by mohl později v tomto roce stále zvýšit úrokové sazby, vzhledem k odolnému trhu práce a přetrvávající zvýšené inflaci. Trhy nyní plně započítávají zvýšení sazeb do konce roku, přestože Donald Trump nadále vyzývá ke snižování sazeb.
- S&P 500 je v riziku ukončení své historické vítězné série. Benchmarkový index se snaží zajistit si desátý po sobě jdoucí pozitivní týden, což by znamenalo jeho nejdelší takovou sérii od roku 1985.
- Včerejší zpráva Broadcomu o tržbách zasadila ránu sektoru AI. Akcie společnosti v pátek pokračovaly v poklesu, zatímco prodejní tlak se rozšířil napříč širším polovodičovým odvětvím.
- Sentiment na Wall Street zatěžuje také křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem společně se zprávami, že jednání uvázla na mrtvém bodě.
- Podle společnosti Mercuria by nedostatek lodního paliva mohl odstavit až 10 % globální lodní flotily. Uzavření Hormuzského průlivu fakticky odstranilo z globálního energetického trhu zhruba 14 milionů barelů ropy denně.
- Ceny nízkosirného lodního paliva v Singapuru během konfliktu vzrostly až o 134 %, i když zisky se od té doby zmírnily přibližně na 55 %.
- Ceny ropy Brent a WTI od vypuknutí konfliktu vzrostly zhruba o 40 %, zatímco trhy s rafinovanými produkty čelí ještě většímu tlaku, což vytváří nejistotu ohledně udržitelnosti dalšího růstu cen.
- Jestřábí americká ekonomická data a slábnoucí očekávání měnového uvolnění zatěžují Bitcoin, který dnes testuje úroveň 60 000 USD — cenu neviděnou od hlubin únorové tržní paniky.
Bitcoin vs. US100 (H1)
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Nasdaq 100 klesá o 3 %, drahé kovy a Bitcoin padají kvůli síle amerického dolaru
Stříbro propadá o 7 % 📉 Drahé kovy pod prodejním tlakem
🎥 Výprodej Bitcoinu pokračuje: Saylor prodává a Zcash padá o 50 %
NFP: Bod obratu pro dolar a začátek korekce akciového trhu?
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