Denní shrnutí: Americké futures oslabují uprostřed geopolitického napětí a inflačních tlaků

- Pokles akcií: Americké akciové futures dnes výrazně oslabily v důsledku rostoucí geopolitické nejistoty a snižujících se vyhlídek na brzké snížení úrokových sazeb.
- Geopolitické napětí: Stále více se spekuluje o možné intervenci USA v Íránu v nadcházejících dnech; zprávy naznačují, že určité americké jednotky v Kataru dostaly rozkaz opustit své základny.
- Růst drahých kovů: V rámci přesunu do bezpečných aktiv překonalo zlato hranici 4 600 USD za unci, zatímco stříbro se obchoduje nad 90 USD za unci. Navzdory spekulacím o omezené fyzické nabídce zůstávají zásoby stříbra na COMEXu poblíž rekordních hodnot.
- Vývoj indexů: US500 klesl o více než 1 %, zatímco technologický US100 odepsal 1,6 %.
- Zklamání v bankovním sektoru: Navzdory tomu, že většina velkých bank reportovala tržby překonávající očekávání nebo vykazující pozitivní trend, bankovní akcie oslabily. Bank of America klesla o více než 5 %, Citigroup ztratila přes 4 %, zatímco Wells Fargo a JPMorgan zaznamenaly mírnější poklesy. Goldman Sachs zveřejní výsledky zítra.
- Energie a averze k riziku: Obavy z možné eskalace konfliktu mezi USA a Íránem podpořily růst cen ropy a zároveň vyvolaly širší výprodeje amerických akcií.
- Inflační tlaky: Údaje o PPI překvapily směrem vzhůru – meziroční hlavní sazba dosáhla 3 %, meziměsíční činila 0,1 %. Ještě znepokojivější je Core PPI, která meziročně vyskočila na 3,0 %, čímž zmařila očekávání poklesu na 2,7 %, po prudkém měsíčním nárůstu o 0,3 %.
- Odolná spotřeba: Maloobchodní tržby za listopad překonaly odhady a vzrostly o 0,6 % oproti očekávaným 0,4 %. Meziroční růst sice zpomalil z 3,47 % na 3,3 %, nicméně data potvrzují narativ o ekonomické odolnosti.
- Měnový trh a rétorika centrální banky: Snaha EURUSD o zotavení byla potlačena silnými daty z USA a jestřábími komentáři představitelů Fedu Bostica a Kashkariho, kteří naznačili, že brzké snižování sazeb není pravděpodobné.
- Právní nejistota: Nejvyšší soud opět odložil rozhodnutí o legalitě tarifů Donalda Trumpa. Bez stanoveného termínu zveřejnění zůstává trh v napětí s očekáváním oznámení kolem 16:00.
- IPO v oblasti AI: Giganti v oblasti umělé inteligence, Anthropic a OpenAI, údajně následují příklad SpaceX a podnikají první kroky směrem k veřejné nabídce akcií.
- Odpisy v energetickém sektoru: Akcie BP oslabily po zprávě o možném odpisu za čtvrté čtvrtletí ve výši 5 miliard GBP, zejména v souvislosti s aktivitami v oblasti energetické transformace.
- M&A ve farmacii: Po neúspěšné nabídce na koupi Metsery dává Novo Nordisk najevo, že je připravena agresivně expandovat v oblasti léčby obezity.
- Výhled růstu: Model GDPNow atlantského Fedu ukazuje, že ekonomický růst ve čtvrtém čtvrtletí by mohl dosáhnout až 5,3 %.
