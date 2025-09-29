Denní shrnutí: Big Tech drží zisky na Wall Street, zlato dále roste při slabším USD (29.09.2025)

- Wall Street směřuje ke konci seance v mírně pozitivním teritoriu. Futures na Nasdaq 100 (US100: +0,5 %) a S&P 500 (US500: +0,2 %) se obchodují výše, US2000 je beze změny a US30 mírně klesá (-0,05 %).
- Pravděpodobnost uzavření americké vlády roste, což by znamenalo, že většina federálních agentur zastaví činnost, pokud Kongres do středy neschválí rozpočet. Uzavření by omezilo veřejné služby a přibližně 800 tisíc federálních zaměstnanců by zůstalo bez výplaty. Pro trhy je obzvlášť důsledkem zpoždění páteční zprávy NFP, kterou by BLS v případě shutdownu nezveřejnil včas. Trump pohrozil trvalými federálními škrty, pokud rozpočet nebude schválen.
- Index výrobní aktivity Dallas Fedu se v září 2025 prudce propadl na -8,7 bodu, hluboko pod prognózu agentury Bloomberg (-1 bod).
- Evropské akciové trhy zahájily týden pozitivně. FTSE 100 vzrostl o 0,15 %, francouzský CAC 40 o 0,1 %, nizozemský AEX vedl s růstem o 0,36 % a německý DAX přidal 0,15 %.
- Španělská inflace za září 2025 byla pod očekáváním. Roční CPI vzrostl o 2,9 % (odhad 3,1 %), zatímco ceny meziměsíčně klesly o 0,4 %. Jádrový CPI vzrostl meziročně o 2,3 %, mírně méně než předchozí měsíc.
- Ekonomický sentiment v eurozóně za září 2025 dosáhl 95,5 bodu, mírně nad prognózou (95,2) i předchozí hodnotou (95,2). Spotřebitelská důvěra se zlepšila na -14,9 bodu (odhad: -14,9), zatímco průmyslový sentiment zůstal stabilní na -10,3 (odhad: -10,9). Sektor služeb však ukázal slabší výsledky, což naznačuje přetrvávající nerovnováhy v ekonomice.
- Na forexu je americký dolar pod dalším tlakem (USDIDX: -0,2 %) kvůli riziku shutdownu. Nejvíce těží japonský jen, který je dnes nejsilnější měnou G10 (USDJPY: -0,6 %, EURJPY: -0,4 %). AUDUSD roste o 0,4 % před rozhodnutím RBA, zatímco skandinávské měny zaostávají, zejména norská koruna navázaná na ropu (USDNOK: +0,2 %).
- WTI ropa klesá o více než 3 % kvůli obavám, že OPEC+ by mohl zvýšit produkci nad plánovaných 137 tisíc barelů denně od listopadu, což by mohlo vést k převisu nabídky. Analytici předpovídají, že přebytek by mohl srazit ceny ropy na 50–60 USD za barel. Investoři čekají na rozhodnutí OPEC a komentáře saúdského ministra energetiky.
- Sentiment na kryptoměnách zůstává relativně optimistický, částečně podpořený lepší náladou na Wall Street. Hlavní kryptoměny rostou navzdory odlivu z ETF: Bitcoin přidává 2,7 % na 114 200 USD a Ethereum roste o 2,6 % na 4 160 USD.
- Drahé kovy pokračují v růstu. Zlato přidává přes 1,6 % a blíží se psychologické hranici 4 000 USD za unci (aktuálně 3 830 USD). Stříbro a platina rovněž rostou, o 1,5 % a 1 %.
