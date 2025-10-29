Ranní shrnutí (29.10.2025)

- Futures na americké akcie rozšiřují zisky před Fedem a klíčovými výsledky velkých technologických společností.
- AUD překonává všechny měny zemí G10 na pozadí vyššího než očekávaného indexu spotřebitelských cen.
- Zlato a stříbro zastavují nedávný výprodej.
- Futures na americké akcie rozšiřují zisky před Fedem a klíčovými výsledky velkých technologických společností.
- AUD překonává všechny měny zemí G10 na pozadí vyššího než očekávaného indexu spotřebitelských cen.
- Zlato a stříbro zastavují nedávný výprodej.
- Futures na indexy na Wall Street pokračují v růstu před klíčovými výsledky velkých technologických společností (Microsoft, Alphabet, Meta) a před rozhodnutím Federálního rezervního systému, od kterého se všeobecně očekává snížení sazeb v USA o 25 b.b. US100 roste již šestou seanci v řadě (+0,35 %), v zelených číslech jsou i US500 (+0,2 %) a US2000 (+0,1 %); US30 je mírně pod čarou, podobně jako EU50 v Evropě (-0,02 % až -0,08 %).
- Podle amerického ministra financí S. Bessenta bude „ponechání prostoru pro Bank of Japan klíčem k ukotvení inflačních očekávání [v Japonsku]“. Bessentův komentář se týkal výzvy premiéra Takaičiho k užší spolupráci mezi BOJ a vládou za účelem dosažení politických cílů nové administrativy.
- Nálada v celém asijsko-pacifickém regionu zůstává smíšená. AU200.cash klesá o téměř 1 % po vyšších než očekávaných údajích o CPI, zatímco v Japonsku (JP225: +1,3 %) a Jižní Koreji (KOSPI: +1,7 %) převládá optimismus v technologických akciích, který je poháněn umělou inteligencí a je podpořen rekordními tržbami dodavatele Nvidia, společnosti SK Hynix (provozní zisk 7,9 mld. USD), která vyrábí paměťové čipy DRAM.
- Spotřebitelská inflace v Austrálii ve 3. čtvrtletí vzrostla nad očekávání, což odráží pokračující tlak měsíčních údajů a posiluje jestřábí postoj RBA. Index spotřebitelských cen vzrostl o 1,3 % q/q (prognóza: 1,1 %, předchozí: 0,7 %) a o 3,2 % r/r (prognóza: 3 %, předchozí: 2,1 %; nejvyšší hodnota od července 2024). Hlavními faktory byly bydlení (+2,5 %), rekreace a kultura (+1,9 %) a doprava (+1,2 %). Ceny elektřiny vyskočily o 9,0 % v důsledku každoročních revizí tarifů a opožděných slev.
- Australský dolar díky jestřábímu překvapení v podobě indexu CPI posiluje vůči všem měnám G10 (AUDUSD: +0,4 %, EURAUD: -0,6 %, AUDNZD: +0,2 %). Nejslabší měnou je britská libra (GBPUSD: -0,2 %, EURGBP: +0,1 %), která klesá již druhou seanci poté, co Britské maloobchodní konsorcium vykázalo v září pokles cen v obchodech o 0,3 %. EURUSD klesá o 0,2 % na 1,163.
- Zlato zastavilo svůj čtyřdenní pokles a odrazilo se o 1,1 % na 3 980 USD za unci, stříbro posílilo o 2 % na 47,84 USD a futures na platinu (+1 %) a palladium (+1,6 %) rovněž vzrostly.
- Ropa Brent a WTI se po dvou dnech ztrát zotavily (o 0,2 %, resp. 0,3 %), stejně jako zemní plyn, který po třech červených seancích přidal 0,6 %.
- Nálada na kryptoměnách je smíšená: Bitcoin se obchoduje beze změny, Ethereum přidává 0,7 % na 4 030 USD, zatímco Solana (+0,2 %) a Ripple (+0,7 %) jsou také výše; Chainlink klesá o 0,1 %.
Denní shrnutí: ECB, FOMC a MAG7 – smíšené signály a averze k riziku
Eli Lilly po tržbách: Vysoká očekávání, ještě lepší výsledky
Chipotle: Po tržbách pod tlakem, dvouciferný pokles
US OPEN: Powell, MAG7 a Trump míchají náladou na trzích
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.