Ekonomický kalendář: Fed, BoC a společnosti z indexu Mag 7 budou bojovat o pozornost investorů (29.10.2025)

- Očekává se, že Fed dnes sníží své úrokové sazby o 25 bb.
- Trhy budou hledat vodítka ohledně dalšího uvolňování v roce 2025.
- Kromě rozhodnutí Fedu a BoC: klíčové výsledky společností Alphabet, Microsoft a Meta.
Středeční seance může být vrcholem volatility na trzích v tomto týdnu, protože pozornost investorů bude upřena mezi hlavní výsledky velkých technologických společností a rozhodnutí Federálního rezervního systému USA o úrokových sazbách. Futures na americké indexy prozatím naznačují stabilní optimismus, který je podpořen vysokými očekáváními cloudových gigantů Alphabet a Microsoft před jejich výsledkovými zprávami.
Swapový trh již několik týdnů s téměř jistotou oceňuje dnešní snížení sazeb, a proto bude hlavním tématem tiskové konference Jeroma Powella, zda existuje prostor pro další snížení v roce 2025. Nedávné údaje o inflaci posílily očekávání dalšího uvolňování, takže dnešní zasedání je potenciálním bodem obratu směrem k holubičímu obratu Fedu.
Vedle Fedu trhy očekávají také rozhodnutí Bank of Canada o sazbách, protože centrální banka čelí tlaku ochlazujícího se trhu práce.
Mezi společnosti, které dnes zveřejní hospodářské výsledky, patří: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks a UBS.
Dnešní ekonomický kalendář:
09:00, Španělsko – údaje o HDP (3. čtvrtletí):
- Španělský HDP (r/r): skutečnost 2,8 %; odhad 3,0 %; předchozí 3,1 %.
- HDP Španělska (q/q): skutečnost 0,6 %; prognóza 0,6 %; předchozí 0,8 %.
09:00, Španělsko – údaje o maloobchodních tržbách za září:
- Maloobchodní tržby (meziročně): skutečnost 4,2 %; předchozí 4,5 %.
11:30, Německo – Aukce desetiletých státních dluhopisů (Bund):
- Předchozí 2,720 %.
14:45, Kanada – Rozhodnutí o úrokových sazbách za prosinec:
- Prognóza: 2,25 %; předchozí 2,50 %.
14:45, Kanada – Prohlášení bankovní rady
14:45, Kanada – Zpráva o měnové politice BoC: Předběžná zpráva o měnové politice.
15:00, Spojené státy – Údaje o trhu s bydlením za září:
- Index očekávaných prodejů domů (m/m): prognóza 1,6 %; předchozí 4,0 %.
15:30, Spojené státy – Zpráva EIA:
- Zásoby topného oleje: předchozí 0,088 mil.
- Zásoby ropy: prognóza -0,900M; předchozí -0,961M
- Průtok ropy rafinériemi (t/t): předchozí 0,600M
- Dovoz ropy: předchozí 0,656 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: předchozí -0,770 mil.
- Výroba destilátů: předchozí 0,040 mil.
- Poptávka po destilovaných palivech (EIA): prognóza -1,800M; předchozí -1,479M
- Výroba benzínu: předchozí 0,235 mil.
- Míra využití rafinerií (w/w): předchozí 2,9 %.
- Zásoby benzinu: prognóza -1,900 mil.; předchozí -2,147 mil.
15:30, Kanada – Tisková konference BoC
16:30, Spojené státy – údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (3. čtvrtletí): odhad 3,9 %; předchozí 3,9 %.
19:00, Spojené státy – Rozhodnutí o úrokových sazbách za prosinec:
- Prognóza: 4,00 %; předchozí 4,25 %.
19:00, Spojené státy – Prohlášení FOMC
19:30, Spojené státy – Tisková konference FOMC
20:30, Eurozóna – Projev prezidentky ECB Lagardeové
Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje
US100 ztrácí 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje kvůli obavám z výdajů na AI a komentářům Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentují měnovou politiku USA 🔍Rozdělený Fed?
Scott Bessent shrnuje obchodní dohodu USA s Čínou 🗽Co se změní?
