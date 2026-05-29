Denní shrnutí: Kupci nadále dominují trhům navzdory geopolitickým turbulencím ⏰

Hlavní faktor volatility
Hlavním faktorem, který dnes hýbal trhy, byl technologický sektor, konkrétně mimořádné výsledky Dellu. Společnost zvýšila celoroční výhled tržeb na 165–169 mld. USD a tržby ze serverů pro AI meziročně vzrostly téměř 9násobně. Boom kolem AI podpořil celý segment počítačového hardwaru (Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %) a zároveň oslabil narativ o „SaaS apokalypse“. Výsledky společností jako Salesforce (+8,3 %), Palantir (+9,3 %), SAP (+4 %) a Oracle (+8 %) ukázaly, že firmy agresivně investují do softwaru poháněného AI. Revize amerického HDP směrem dolů měla jeden pozitivní aspekt: silný růst firemních technologických výdajů o 17,2 %.
Geopolitika
Hlavním geopolitickým tématem byla chaotická komunikace kolem dohody mezi USA a Íránem ohledně Hormuzského průlivu. Trump prostřednictvím Truth Social oznámil, že námořní blokáda Íránu bude zrušena, mimo jiné pod podmínkou, že se Írán vzdá jaderných zbraní a odstraní námořní miny. Íránská agentura Fars News však tato tvrzení zpochybnila. Označila je za „směs pravdy a lží“ a popřela, že by Írán souhlasil s likvidací svých jaderných materiálů. Diplomatické uklidnění na konci páteční seance zlepšilo náladu a umožnilo indexům umazat ztráty. Trump zároveň uvedl, že konečné rozhodnutí padne po jednání v Situační místnosti. Současně se objevily zprávy o americkém návrhu v rámci renegociace USMCA, podle kterého by 50 % hodnoty komponentů v každém autě prodávaném za preferenčních celních podmínek muselo pocházet výhradně z USA. To vyvolalo volatilitu u automobilových akcií.
Makroekonomická data
Na makroekonomické frontě přitáhly pozornost tři klíčové údaje. Zaprvé, předběžná inflace HICP v Německu dosáhla 2,7 % meziročně oproti odhadu 2,8 %, zatímco CPI klesl na 2,6 % oproti očekávaným 2,9 %. To vysílá jasně holubičí signál před dalším zasedáním ECB. Zadruhé, polská inflace CPI v květnu výrazně překvapila směrem dolů. Klesla na 3,1 % oproti konsenzu 3,6 % a meziměsíčně ceny spadly o 0,3 %, což je nejprudší pokles od září 2023. Zatřetí, kanadský HDP v 1. čtvrtletí 2026 klesl o 0,1 %, zatímco trh očekával růst o 1,5 %. Data potvrdila rostoucí dopady obchodních válek a otevřela cestu k dalšímu snižování sazeb ze strany Bank of Canada.
Indexy
Na Wall Street vedl seanci Dow Jones Industrial Average se ziskem 0,8 %. Překonal tak S&P 500 (+0,35 %) i Nasdaq (+0,3 %). Akcie menších firem z indexu Russell 2000 (-0,9 %), které jsou nejcitlivější na růst výnosů dluhopisů, naopak zakončily den v červených číslech. Evropský Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,5 % a index EU50 přidal zhruba 0,4 %. V kladném teritoriu se obchodovalo 71 % společností v indexu, který zůstává jen 1,5 % pod historickými maximy. V Maďarsku hlavní index BUX vzrostl o 2,4 % po zprávě, že Evropská komise uvolnila 16,4 mld. EUR z fondů EU po dohodě s novým premiérem Péterem Magyarem.
Akcie
Hvězdami seance byly především společnosti z technologického a cloudového sektoru: Dell (+35 %), Palantir (+9,13 %), CrowdStrike (+8,20 %), Palo Alto Networks (+7,32 %), Adobe (+6,08 %) a ARM Holdings (+5,08 %). Z evropských akcií vynikl Airbus (+1,95 %). Na straně poražených dominoval oděvní sektor. Gap klesl o 15 % po snížení celoročního výhledu. Výrazně ztrácela také společnost SentinelOne, která odepsala 16 % po slabém výhledu a oznámení snížení počtu zaměstnanců o 8 %. Pod tlakem byly i vesmírné společnosti AST SpaceMobile a Rocket Lab po explozi rakety New Glenn společnosti Blue Origin na startovací rampě. Mezi evropskými poraženými byla Deutsche Bank, která navzdory celkově pozitivní náladě klesla o 2,29 %.
Měny
Americký dolar se dostal pod tlak po zprávách o možné dohodě s Íránem a zlepšení globálního sentimentu. Dolarový index USDIDX ztratil 0,11 % a pohyboval se kolem 98,84. Pár EURUSD konsoliduje v pásmu 1,1570–1,1760, pod klíčovou rezistencí EMA200. RSI kolem 47 ukazuje na rovnováhu sil, zatímco průraz nad 1,1760 by otevřel cestu k 1,19. Maďarský forint posílil po zprávách o fondech EU a EURHUF klesl o 0,5 %. Kanadský dolar se naopak dostal pod silný tlak po datech, která ukázala pokles HDP, a pár USDCAD výrazně vzrostl. Polský zlotý reagoval na pozitivní inflační údaj pouze mírně. EURPLN vzrostl o 0,1 % na 4,23.
Komodity
Ropa byla v centru pozornosti kvůli protichůdným signálům z Blízkého východu. Brent i WTI klesly o více než 2 % poté, co Trump oznámil dohodu s Íránem o otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí přibližně 20 % světového exportu ropy. Po íránském odmítnutí zprávy však část ztrát umazaly a WTI se obchodovala kolem 87 USD za barel. Zlato vzrostlo o 1,44 % a obchodovalo se kolem 4 560 USD za unci, čímž potvrdilo svou historickou inverzní korelaci s USD. Zemní plyn přidal 0,42 % na 3,32 USD. Stříbro zůstalo prakticky beze změny a ztratilo pouze 0,07 %.
Kryptoměny
Bitcoin testoval úrovně pod 73 000 USD navzdory růstu akciových trhů. Potvrdil tak sezónní slabost před letní sezónou a náročný rok 2026 pro širší kryptoměnový sektor. Cena BTC se na týdenním časovém rámci přiblížila k 200seancovému exponenciálnímu klouzavému průměru. Historicky podobná situace nastala na jaře 2020, uprostřed medvědího trhu v roce 2022 a v únoru 2026. On-chain data od CryptoQuant ukazují výrazný pokles nákupní aktivity velryb, podobně jako během cyklické slabosti na jaře 2022. Pokles zpět pod 72 000 USD by mohl otevřít cestu k testu lokálních minim na 60 000 USD. Dalším negativním signálem pro sektor bylo pozastavení obchodování na blockchainu Sui společnosti Mysten Labs už druhý den po sobě.
