📆 Tři trhy ke sledování příští týden (29.05.2026)

Globální trhy vstupují do nového týdne na pozadí klíčového makroekonomického vývoje a slábnoucího, ale stále citelného geopolitického napětí. Investoři napříč trhy doufají, že příměří mezi USA a Íránem bude trvalé. To už částečně uklidnilo tržní sentiment. Předchozí týden přinesl konsolidaci úrovní na amerických indexech. Tento týden však tento optimismus otestují klíčová data z amerického trhu práce (NFP), údaje o inflaci v eurozóně a firemní výsledky technologických lídrů. Vzhledem k těmto událostem by investoři měli věnovat zvýšenou pozornost EURUSD, US500 a zlatu (GOLD).
EURUSD
Tento týden přinese fundamentální data, která budou klíčová pro Evropskou centrální banku i Fed. Makroekonomický kalendář pro USA i evropské ekonomiky je na začátku nového měsíce tradičně velmi nabitý. V úterý získáme předběžný odhad inflace CPI v eurozóně za květen. Odhady očekávají zrychlení ukazatele HICP na 3,2 % y/y z dubnových 3,0 % a růst jádrové inflace na 2,3 %. Stojí však za zmínku, že předběžná data z jednotlivých ekonomik vyšla výrazně pod očekáváním, což souviselo s výrazným pozdním poklesem cen ropy v květnu. Pokud inflace v eurozóně nečekaně klesne, trh začne zpochybňovat téměř jisté zvýšení sazeb v eurozóně, které je aktuálně plně započítáno v cenách.
Na druhé straně Atlantiku bude klíčová série dat: pondělní výrobní ISM s očekávaným růstem na 53,0, úterní report JOLTS a páteční měsíční zpráva z trhu práce (NFP). Odhady počítají se solidním růstem zaměstnanosti o 95 tis. míst a stabilní mírou nezaměstnanosti na 4,3 %. Pokud americký trh práce potvrdí svou strukturální odolnost a evropská inflace překvapí kterýmkoliv směrem, volatilita na EURUSD může prudce vzrůst. Hlavním cenovým faktorem pro tento pár však nakonec zůstává situace na Blízkém východě.
US500
Široký americký akciový index téměř každý den dosahuje nových historických maxim, a to i navzdory zkrácenému předchozímu týdnu na Wall Street. Zdá se, že investoři vyhodnotili geopolitická rizika spojená s blokádou Hormuzského průlivu jako prakticky vyřešená. Plně se tak soustředí na tvrdá ekonomická data, vývoj kolem klíčových technologických společností a nadcházející největší IPO v historii, tedy SpaceX Elona Muska.
Z pohledu makroekonomického kalendáře budou důležitá data z trhu práce a indexy ekonomické aktivity. Výrobní ISM v pondělí a ISM ve službách ve středu ukážou, zda si americká ekonomika skutečně udržuje silné momentum, které podporuje vysoké valuace akcií.
Tím to ale nekončí, protože nás čeká pokračování výsledkové sezóny. Důležitější je, že své výsledky představí klíčové technologické společnosti. Tento týden zveřejní finanční výsledky technologičtí giganti s velkým významem pro index: Broadcom, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Palo Alto Networks. Technologický sektor, tažený revolucí v oblasti AI a výdaji na síťovou infrastrukturu, určuje podmínky na trhu. Historicky i menší zklamání ve výhledu firem navázaných na čipový sektor vyvolala masivní korekce. Vzhledem k tomu, že US500 je aktuálně na rekordních úrovních, prostor pro chybu u reportujících společností je minimální.
Zlato (GOLD)
Zlato vstupuje do nového měsíce z mírně slabší pozice. Viděli jsme tři po sobě jdoucí měsíce poklesu, i když investorům se podařilo odrazit cenu od více než dvouměsíčních minim. Zlato je aktuálně znovu velmi citlivé na očekávání ohledně amerických úrokových sazeb. Podobně jako dolar tak bude reagovat na data o ekonomické aktivitě a trhu práce. Pokud bude růst pracovních míst solidní, může to signalizovat připravenost americké ekonomiky na zvýšení sazeb. Naopak slabost trhu práce by mohla naznačit prostor pro snížení sazeb, pokud se situace na Blízkém východě rychle vyřeší.
Stojí však za zmínku, že velkou neznámou zůstává komunikace Kevina Warshe, který svou první tiskovou konferenci jako předseda Fedu uspořádá až ve druhé polovině června. Trh aktuálně oceňuje 60% pravděpodobnost jednoho zvýšení sazeb do konce letošního roku, ale téměř jedno plné zvýšení do poloviny příštího roku. Absence inflačních problémů by znamenala nulové vyhlídky na zvýšení sazeb a podporu pro trh drahých kovů.
Drahý kov vstupuje do tohoto týdne ve stavu zvýšené citlivosti na americké úrokové sazby a výnosy státních dluhopisů. Zároveň reaguje na uklidnění politického sentimentu.
Denní shrnutí: Kupci nadále dominují trhům navzdory geopolitickým turbulencím ⏰
Maďarsko odblokovalo prostředky z EU; EUR/HUF klesá o 0,5 %
🔄 UPDATE: Írán odmítá Trumpovo prohlášení – ceny ropy se odrážejí výše 💥
🚩 Bitcoin klesá a testuje důležitou supportní zónu při cyklické slabosti kryptotrhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.