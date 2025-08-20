Denní shrnutí – Další den prudkých poklesů indexů

- Zápis FOMC: Zápis ze zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) nevyvolal výrazné tržní pohyby, ale byl většinově vnímán jako jestřábí. Z dokumentu vyplynulo, že členové Fedu vnímají inflaci jako větší problém než situaci na trhu práce, i když je třeba podotknout, že zasedání proběhlo před zveřejněním slabých červencových dat NFP. Zatímco někteří členové se přikláněli k vyčkávání, většina vyjádřila zvýšené obavy z inflace.
- Americký dolar: Po zveřejnění zápisu dolar mírně posílil, ale skutečný postoj Fedu bude pravděpodobně jasnější až po pátečním projevu šéfa Fedu Powella na sympoziu v Jackson Hole.
- Americké akcie: Situace na Wall Street zůstává slabá, již druhý den po sobě přichází prudké výprodeje. Futures kontrakt na US100 klesá o 1,1 %, zatímco US500 ztrácí 0,65 %.
- Evropské akcie: Německý index DE40 pokračuje v poklesu, aktuálně o 0,45 %, kvůli zhoršující se náladě. Obranný sektor oslabuje kvůli obavám z možných mírových jednání, která by mohla snížit objem vojenských zakázek.
- Asijské trhy: Asijská seance skončila výraznými zisky u Shanghai Composite, zatímco Nikkei 225 oslabil o 1,5 %. Čínská centrální banka (PBOC) ponechala jednoletou i pětiletou referenční sazbu beze změny na úrovni 3,0 % a 3,5 %, v souladu s očekáváním.
- Rozhodnutí RBNZ: Rezervní banka Nového Zélandu snížila úrokové sazby na 3,0 %, jak se očekávalo, a vydala holubičí prohlášení, které naznačuje možné další snižování. Novozélandský dolar na to reagoval poklesem o 1 % vůči americkému dolaru. Zástupce guvernéra Hawkesby uvedl, že mu slabší NZD nevadí. Dnešní rozhodnutí však nebylo jednomyslné – čtyři členové hlasovali pro snížení, dva byli proti.
- Inflace v UK: Britská inflace měřená CPI překonala očekávání, když meziročně dosáhla 3,8 % (očekávalo se 3,7 %, předchozí hodnota 3,6 %). Inflace ve službách vzrostla výrazně na 5 %. Vyšší inflace snižuje pravděpodobnost dalšího snižování sazeb. Přesto dnes libra oslabuje vůči americkému dolaru.
- Inflace v eurozóně: Konečná inflace v eurozóně byla potvrzena na úrovni 2,0 %, v souladu s očekáváním i předběžným údajem. Meziměsíčně inflace zůstala beze změny.
- Politika v USA: Donald Trump vyzval guvernérku Fedu Lisu Cookovou k rezignaci kvůli údajnému podvodu v oblasti nemovitostí. V případě jejího odstoupení by Trump mohl jmenovat nového člena Rady guvernérů Fedu, který by mu více vyhovoval.
- Ropné trhy: Cena ropy se dnes pokouší o odraz. Podle údajů DOE zásoby ropy klesly o výrazných 6 mil. barelů (oproti očekávanému poklesu o 0,8 mil.), zásoby benzínu se snížily o 2,7 mil. barelů (očekával se pokles o 0,3 mil.), zatímco zásoby destilátů vzrostly o 2,3 mil. barelů, více než očekávaný nárůst o 1,5 mil.
- Tržby maloobchodníků: Výsledky společností Target a Lowe’s byly smíšené. Target sice vykázal lepší než očekávané výsledky, ale problémy s růstem tržeb přetrvávají – akcie dnes klesají o více než 7 %. Lowe’s posiluje o 0,5 %, ale jde o výrazný ústup ze zisků dosažených během seance.
- Estée Lauder: Akcie společnosti klesly po zveřejnění pesimistického výhledu zisku pro rok 2025, přičemž firma upozornila na slabou poptávku na klíčových trzích.
- Riksbank: Švédská centrální banka ponechala svou klíčovou sazbu na 2 %, v souladu s očekáváním trhu. Banka naznačila možnost dalšího snižování sazeb později v letošním roce v závislosti na vývoji ekonomiky a inflace.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.