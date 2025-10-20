Denní shrnutí: Zelený start do nového obchodního týdne 📈

.
Wall Street zakončila pondělní seanci ve velmi pozitivní náladě. Indexy US100, US500 a US2000 aktuálně posilují o 1,43 %, 1,14 % a 1,87 %. Zlepšení sentimentu je přičítáno především relativnímu oteplení vztahů mezi USA a Čínou.
Trump na tiskové konferenci uvedl: „Myslím, že Čína s námi uzavře dohodu,“ čímž naznačil, že v blízké době vidí reálnou šanci na dohodu.
Prezident Trump uvedl, že po jednáních v Jižní Koreji očekává uzavření „skvělé dohody“ s Čínou, která by zahrnovala závazky Pekingu k nákupu amerických sójových bobů, aby nedošlo k poškození amerických farmářů. Varoval, že pokud Čína nebude spolupracovat, „bude mít vážný problém,“ a pohrozil zavedením kontrol exportu letadel a omezení na vzácné zeminy jako formou nátlaku při vyjednávání. Trump dále dodal, že byl pozván k návštěvě Číny „začátkem příštího roku“ a zdůraznil své dobré vztahy s prezidentem Si.
Navíc se z Bílého domu objevily náznaky, že by mohla brzy skončit rozpočtová paralýza vlády – možná už tento týden. Zdroj: Hassett
Na forexovém trhu dnes dominují měny z oblasti Austrálie a Nového Zélandu. Naopak nejhůře si vedou britská libra a euro.
Evropské indexy zahájily nový týden růstem. Pozitivní sentiment přetrvává díky optimismu ohledně francouzského rozpočtu a silným výsledkům defenzivních firem. Francouzský premiér Lecornu přežil dvě hlasování o důvěře vládě. Zisky indexu FRA40 však později vymazal výrazný výprodej akcií BNP Paribas.
Akcie BNP Paribas (BNP.FR) klesly o 8 % po zprávách, že francouzská banka prohrála soudní spor, který by mohl vést k vyplacení miliard eur na odškodnění. Porota v USA rozhodla, že banka pomáhala súdánské vládě při páchání genocidy tím, že poskytovala finanční služby v rozporu s americkými sankcemi. BNP rozhodnutí označila za chybné a oznámila, že se odvolá.
Akcie Amazonu (AMZN.US) se zotavují poté, co dnes ráno došlo k velkému globálnímu výpadku služby Amazon Web Services (AWS), který způsobil výpadky mnoha populárních internetových platforem.
V pondělí futures na americký zemní plyn (NATGAS) vzrostly o 12 %, přičemž listopadový kontrakt dosáhl 3,34 USD/mmBtu – nejvyšší hodnoty za téměř dva týdny a zároveň největšího denního nárůstu od konce září. Růst byl tažen předpověďmi chladnějšího počasí, které výrazně zvýšily poptávku po vytápění – výhled na vytápěcí stupně vzrostl ze 118 na 164.
Po pátečním propadu, který srazil ceny zlata téměř o 2 % z rekordního maxima 4 378 USD za unci, trh v pondělí znovu nachází rovnováhu. Spotová cena se opět pohybuje kolem 4 320 USD, a to díky očekáváním dalších snížení sazeb ze strany Fedu a pokračující poptávce po bezpečných aktivech.
