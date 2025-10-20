Graf dne: JP225 (20.10.2025)

- Rekord Nikkei: Japonský index Nikkei 225 dosáhl dalšího rekordu, když vzrostl o více než 3 % nad hranici 49 000 bodů, a to díky nadějím na politickou stabilizaci.
- Politický faktor: Růst je poháněn očekávaným podpisem koalice LDP-Ishin a vyhlídkou na vládu Sanae Takaichi, která je známá svými pro-růstovými a pro-stimulačními názory.
- Dluhopisový/měnový trh: Očekávání zvýšených fiskálních výdajů tlačí výnosy japonských 10letých dluhopisů na 1,66 % a udržují mírnou slabost jenu.
Japonský hotovostní index Nikkei 225 dnes vzrostl o více než 3 % a překonal hranici 49 000 bodů, čímž stanovil další historický rekord po předchozím maximu dosaženém na začátku října. Tento pohyb je přímou reakcí na naděje na ukončení politické patové situace v Japonsku. Širší index Topix také zaznamenal zisky ve výši 2 %, které byly motivovány především elektronickým a finančním sektorem.
Výše uvedený nárůst je způsoben především očekáváními ohledně uzavření koaličních jednání. Liberálně demokratická strana (LDP) je připravena podepsat koaliční dohodu s Japonskou stranou inovací (Ishin). Očekává se, že premiérem nové vlády se stane současná předsedkyně LDP Sanae Takaichi, známá svými pro-růstovými názory, které v poslední době vedly k prudkému nárůstu japonských výnosů a oslabení jenu v důsledku očekávání významné emise dluhopisů na podporu zvýšených výdajů.
Politická stabilizace a „Takaichiho obchod“
LDP a Ishin dosáhly široké dohody a oficiální podpis koalice je naplánován na dnešek. Takaichi jako vůdce LDP má prakticky zaručeno, že se s podporou členů Ishin ujme funkce předsedy vlády. Hlasování o schválení vlády se má konat zítra.
Pravděpodobnost pro-stimulační politiky vede k pokračujícímu výprodeji dluhopisů, nákupům akcií a obnovené, byť mírné, slabosti jenu. Naopak USDJPY v posledních několika seancích výrazně ustoupil a stabilizoval se mezi 150 a 151.
Během kampaně o vedení LDP Takaichi prosazoval plány na zvýšení vládních výdajů na strategická odvětví, včetně obrany, technologie, kybernetické bezpečnosti a jaderné energie.
Technická situace na JP225
JP225 letos dosáhl 25% zisku, přičemž tempo růstu se v poslední době zrychluje, což je trend, který není plně odůvodněn pohyby měny. Nicméně se znovu diskutuje o návratu carry trade, a to i přes riziko zvýšení úrokových sazeb v Japonsku. Zajímavé je, že zisky v Japonsku byly v poslední době větší než na Wall Street. Další silné úrovně odporu pro JP225 jsou 50 000 bodů a 51 000 bodů, přičemž druhá z nich se shoduje s 200,0 prodloužením poklesu od začátku roku. Podpora se nachází na 161,8 prodloužení, kolem úrovně 47 000.
