Denní shrnutí: Dolar na ročním maximu, akcie rostou díky návratu chuti riskovat 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie
- Americké akciové indexy rostou díky úlevě a návratu rizikového apetitu: Wall Street prudce posílila po odeznění tlaku po zasedání FOMC a po nárůstu chuti riskovat v reakci na historické podepsání mírové dohody mezi USA a Íránem. Růst vedly futures na Nasdaq (US100: +2,0 % po rolloveru), následované indexem malých společností Russell 2000 (US2000: +1,3 % po rolloveru), indexem S&P 500 (US500: +0,9 % po rolloveru) a indexem Dow Jones (US30: +0,2 % po rolloveru).
🇪🇺 Evropské akcie
- Evropské indexy se odrazily vzhůru navzdory regionálním rozdílům: Evropské akciové trhy zaznamenaly solidní oživení, ačkoli mezi hlavními a periferními indexy byly patrné rozdíly. Široký index Euro Stoxx 50 vedl růst (EU50: +1,4 %), následovaný francouzským CAC40 (FRA40: +1,4 %), italským FTSE MIB (ITA40: +1,1 %), německým DAXem (DE40: +1,0 %) a nizozemským AEX (NED25: +0,9 %). Naopak futures na španělský IBEX 35 (SPA35) zůstaly beze změny, zatímco britský FTSE 100 (UK100: -0,3 %) a polský WIG20 (W20: -1,5 %) výrazně zaostávaly za zbytkem Evropy.
🏢 Zprávy ze společností
- Amazon míří na trh AI čipů a vyzývá Nvidii: Amazon údajně jedná o přímém prodeji svých čipů Trainium externím datovým centrům. Tento strategický posun by změnil AWS z poskytovatele uzavřené cloudové infrastruktury na přímého konkurenta na trhu čipů, čímž by ohrozil dominantní postavení Nvidie a podpořil fragmentaci hardwarového trhu.
- Apple upozorňuje na zdražování kvůli rostoucím nákladům na čipy: Odcházející CEO Tim Cook uvedl, že zvyšování cen hardwaru je nevyhnutelné kvůli neudržitelnému růstu cen pamětí. Silná poptávka po AI a narušení dodávek helia v důsledku konfliktu na Blízkém východě mohou zvýšit ceny smartphonů až o 20 %, což by mohlo znamenat zdražení připravovaného iPhonu 18 až o 150 USD.
- Accenture spustil výprodej v IT poradenství po snížení výhledu: Akcie Accenture ztratily 16,7 % po slabších tržbách za třetí kvartál a snížení celoročního výhledu růstu na 3 % až 4 %. Negativní výhled vyvolal výprodej v celém odvětví kvůli obavám, že rychlé rozšiřování generativní AI vytlačuje tradiční rozpočty na technologické poradenství.
- BMW snížilo výhled na pětileté minimum kvůli slabosti v Číně a růstu nákladů: Akcie BMW klesly na nejnižší úrovně od konce roku 2020 po snížení výhledu provozní marže automobilové divize na rok 2026 ze 4 % až 6 % na pouhé 1 % až 3 %. Pod vedením nového CEO Milana Nedeljkoviće automobilka obvinila prudký pokles prodejů v Číně a růst energetických nákladů souvisejících s válkou v Íránu. Varování zasáhlo také Mercedes-Benz a Volkswagen, přičemž vedení upozornilo na zrychlené náklady na restrukturalizaci, které zasáhnou zisky ve druhé polovině roku 2026.
🌍 Ekonomika a centrální banky
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl na 226 tisíc: Počet nových žádostí se snížil o 4 tisíce na 226 tisíc, což bylo v souladu s očekáváními a potvrdilo stabilní trh práce. Přestože propouštění zůstává historicky nízké, počet pokračujících žádostí vzrostl na 1,81 milionu, což naznačuje pomalejší opětovné zaměstnávání propuštěných pracovníků.
- Bank of England ponechala sazbu na úrovni 3,75 % při jestřábím hlasování: BoE ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,75 %, přičemž poměr hlasů byl 7:2. Menšina hlasovala pro zvýšení sazeb a měnový výbor zdůraznil přetrvávající inflační tlaky a možné dopady růstu mezd i navzdory opětovnému otevření Hormuzského průlivu.
- Švýcarská národní banka ponechala sazbu na 0 % a upozornila na kurz franku: SNB zachovala svou základní sazbu na úrovni 0,0 %, čímž dovršila celý rok nezměněné politiky. Guvernér Martin Schlegel vyjádřil připravenost aktivně zasáhnout na devizovém trhu, aby zabránil příliš rychlému posilování švýcarského franku.
- Norges Bank ponechala sazbu na 4,25 % a naznačila další zpřísnění: Norská centrální banka ponechala sazbu beze změny na úrovni 4,25 %, ale vyslala jestřábí signál, když uvedla, že ke zkrocení přetrvávající inflace bude pravděpodobně potřeba další zvýšení sazeb na některém z příštích zasedání.
💱 Měny, energie a drahé kovy
- Forex – Dolarový index na víceletých maximech: Americký dolarový index vzrostl (USDIDX: +0,4 %) na nejvyšší úroveň od května 2025, podpořený včerejším jestřábím Dot Plotem Fedu a komentáři Donalda Trumpa o možném zvyšování sazeb. Nejslabšími měnami skupiny G10 byly skandinávské měny (USDSEK: +0,9 %, USDNOK: +1,4 %) a švýcarský frank (USDCHF: +0,8 %). USDJPY pokračoval nad úrovní 160,00 (+0,6 %), libra oslabila po rozhodnutí BoE (GBPUSD: -0,5 %) a EURUSD klesl o 0,3 % na 1,1465.
- Energie – NATGAS prudce roste po datech EIA, ropa stabilní: Ropa mírně prodloužila nedávné ztráty, přičemž futures na Brent (OIL) klesly o 0,6 % na 78,30 USD za barel, když po mírové dohodě ustoupila geopolitická riziková prémie. Naopak futures na zemní plyn (NATGAS) vyskočily o 2,9 % po velmi příznivé zprávě EIA, která ukázala nižší než očekávaný týdenní nárůst zásob o 73 Bcf (očekávání: 76 Bcf), čímž se celkové zásoby dostaly pod úroveň loňského roku.
- Drahé kovy – Silný dolar tlačí zlato a stříbro níže: Drahé kovy se obchodovaly výrazně v červených číslech pod tlakem rostoucích reálných výnosů a silného amerického dolaru. Futures na zlato (GOLD) klesly o 0,6 % na 4 230 USD za unci, zatímco futures na stříbro (SILVER) ztratily 2,7 % na 66,10 USD za unci.
Amazon zvažuje prodej vlastních AI čipů externím zákazníkům a ohrožuje dominanci Nvidie
US100 roste před víkendem o 2,7 % 🚀
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