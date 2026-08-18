🚨 Ropa pokračuje v růstu, napětí v Hormuzském průlivu se opět stupňuje 🛢️📈

- Brent se drží nad 91 USD za barel po pondělním růstu o více než 2,5 %
- Obchodní loď v Hormuzském průlivu zasáhl projektil, poškodil strojovnu a útok si vyžádal jednu oběť
- 60denní období pro dosažení dohody mezi USA a Íránem vypršelo bez výsledku a Trump odmítl jeho brzké prodloužení
- Doprava přes Hormuz zůstává výrazně omezená a Eurasia Group posunula očekávanou deeskalaci až směrem ke konci roku
- Brent se drží nad 91 USD za barel po pondělním růstu o více než 2,5 %
- Obchodní loď v Hormuzském průlivu zasáhl projektil, poškodil strojovnu a útok si vyžádal jednu oběť
- 60denní období pro dosažení dohody mezi USA a Íránem vypršelo bez výsledku a Trump odmítl jeho brzké prodloužení
- Doprava přes Hormuz zůstává výrazně omezená a Eurasia Group posunula očekávanou deeskalaci až směrem ke konci roku
Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, přičemž Brent se dostal nad hranici 91 USD za barel. Navazuje tak na pondělní růst o více než 2,5 %, kdy trhy reagovaly na vypršení 60denního období pro dosažení dohody mezi USA a Íránem bez výraznějšího pokroku v jednáních.
Napětí dnes zvýšil další incident přímo v Hormuzském průlivu. Podle britské agentury UKMTO byla obchodní loď během průjezdu průlivem zasažena projektilem. Útok poškodil strojovnu a vyžádal si jednu oběť mezi členy posádky. Zbývající posádce poskytla pomoc ománská pobřežní stráž.
Incident přichází v době, kdy se postoje Washingtonu a Teheránu opět vzdalují. Americký prezident Donald Trump v pondělí odmítl možnost brzkého prodloužení příměří s tím, že Írán není připraven přistoupit na podmínky potřebné k ukončení konfliktu. Ani íránské vedení zatím nenaznačuje ochotu ustoupit. Analytici Eurasia Group proto již neočekávají mírovou dohodu do září a možnou deeskalaci posunuli až směrem ke konci roku.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Doprava přes Hormuzský průliv přitom zůstává výrazně omezená. Podle údajů Kpler proplula v neděli průlivem pouze tři plavidla. Navzdory tomu se ceny ropy zatím nedostaly nad psychologickou hranici 100 USD za barel. Trh se během uplynulých měsíců částečně přizpůsobil omezením a část dodávek se podařilo přesměrovat alternativními trasami.
Brent se aktuálně obchoduje kolem 91 USD za barel, přičemž od minulotýdenních úrovní kolem 86 USD vzrostl přibližně o 6 %. Další vývoj bude záviset především na bezpečnosti lodní dopravy a případném obnovení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Dnešní útok však ukazuje, že geopolitická riziková prémie na trhu s ropou zůstává zvýšená.
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