Graf dne: Konec idyly v Japonsku? JP225 ztrácí přes 2 %

Po vlně silných zisků v první polovině srpna dnes japonský index Nikkei 225 zaznamenal prudký pokles o více než 2 %. Kontrakt na index se aktuálně pohybuje kolem 67 400 bodů a prohlubuje ztráty spolu s klesajícími futures na americké indexy. Pokud současné klesající momentum vydrží až do závěru asijské seance, mohlo by jít o nejhlubší jednodenní korekci od konce července.
Optimismus investorů narazil na překážku a na trzích v celém regionu Asie a Pacifiku převládla averze k riziku. Za tak výrazným zhoršením sentimentu v Japonsku stojí kombinace několika klíčových faktorů: od eskalace geopolitického napětí přes rostoucí výnosy dluhopisů až po včerejší neuspokojivá ekonomická data.
JP225 by mohl potenciálně prorazit ze svého současného krátkodobého uptrendu. Zdroj: xStation5
Důvody poklesu japonských akcií
1. Růst cen ropy a hrozba eskalace na Blízkém východě
Spouštěčem výprodeje se stala geopolitika. Americký prezident Donald Trump kategoricky vyloučil prodloužení dočasného příměří s Íránem a jeho tvrdá rétorika, včetně hrozeb vůči Ománu, zvýšila obavy o bezpečnost dodávek komodit. Reakce trhu byla okamžitá: cena ropy Brent překonala 91 USD za barel a americká WTI vzrostla nad 84 USD.
Pro Japonsko, ekonomiku téměř zcela závislou na dovozu energií, jde o velmi nepříznivou zprávu. Prudký růst cen ropy znamená vyšší náklady pro společnosti a tlak na marže, což přirozeně vede investory k prodeji akcií na tokijské burze.
2. Výnosy japonských dluhopisů na úrovních z roku 1996
Další výraznou zátěží pro akciový trh je dluhopisový trh. Výnosy 10letých japonských státních dluhopisů (JGB) vzrostly přibližně na 2,95 %, což je nejvyšší úroveň od září 1996.
Rostoucí výnosy bezpečných státních dluhopisů z nich dělají stále atraktivnější alternativu k rizikovějším akciím. V prostředí rostoucích výnosů trpí zejména ocenění technologických společností, ze kterých kapitál odtéká směrem k bezpečnějším aktivům.
3. Slabý jen zvyšuje tlak (růst USDJPY)
Na měnovém trhu sledujeme oslabování japonské měny. Kurz USDJPY roste a přibližuje se k úrovni 159,7. Slabý jen byl na tokijské burze obvykle vítán pozitivně, protože podporoval konkurenceschopnost velkých japonských exportérů.
V současné situaci je však tento efekt dvojsečný. Při ceně ropy Brent nad 91 USD prudce oslabující jen výrazně zdražuje dovoz energií, což přímo zatěžuje domácí ekonomiku i rozpočty spotřebitelů.
4. Slabé HDP a čekání na páteční inflaci
Ani domácí makroekonomické fundamenty neposkytují mnoho důvodů k optimismu. Včerejší údaje o japonském HDP byly poměrně slabé: anualizovaný růst za Q2 dosáhl pouze 1,1 % oproti očekávaným 2,1 % a předchozím 1,9 %. To oslabilo chuť investorů nakupovat akcie a zvýšilo obavy o tempo růstu japonské ekonomiky.
Investoři zároveň vyčkávají na páteční klíčová data o inflaci v Japonsku. Ta mohou rozhodnout o dalších krocích centrální banky, zejména v kontextu zmíněné dovážené inflace a rostoucích výnosů. Přestože samotné zvýšení sazeb bývá pro akciový trh obecně negativní, dražší peníze by nyní mohly pomoci ukončit oslabování jenu.
5. Co očekávat dál?
Dnešní propad Nikkei 225 je typickým příkladem útěku od rizika v prostředí hromadících se problémů. Po úspěšné první polovině srpna byl trh náchylný ke korekci a spouštěčem se nakonec stala geopolitika a ropa, které odhalily slabiny japonské ekonomiky: závislost na dovozu surovin a tlak spojený s nejvyššími náklady na financování za téměř tři desetiletí.
Zvýšená volatilita může na tokijské burze přetrvávat až do zveřejnění pátečních inflačních dat.
Kontrakt na Nikkei 225 je dnes nejhůře výkonným indexovým instrumentem. Přestože z technického pohledu zůstává střednědobý výhled indexu pozitivní, současně je poměrně výrazně překoupený ve srovnání s 2letým a 5letým průměrem. Indikátor RSI se nachází v překoupené oblasti. Zdroj: XTB
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