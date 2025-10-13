Denní shrnutí: Euforie na trhu drahých kovů pokračuje bez přerušení 📈

- Na začátku týdne pozorujeme zlepšení investorského sentimentu.
- Na začátku týdne pozorujeme zlepšení investorského sentimentu.
- Zlato dosahuje nových historických maxim.
- Trhy reagují na strategické partnerství OpenAI se společností Broadcom.
- Po páteční agresivní rétorice vůči Číně Donald Trump zmírnil tón, zdůraznil dobré vztahy se Si Ťin-pchingem a naznačil možnost dohody, což uklidnilo trhy. Absence oficiální reakce Pekingu investorům v růstu nebránila, jak je vidět v USA i Evropě.
- Wall Street částečně koriguje ztráty po největším výprodeji od dubna, a to díky optimismu kolem výsledkové sezóny a pozitivním zprávám z technologického sektoru. Aktuálně US100 posiluje o téměř 2,1 %, zatímco index strachu VIX klesá o 7,6 %.
- Nejsilněji rostou technologické firmy – strategické partnerství OpenAI se společností Broadcom zlepšuje sentiment investorů v AI segmentu. Broadcom roste o téměř 10 % po oznámení spolupráce s OpenAI na vývoji zakázkových AI čipů s výkonem 10 GW, jejichž spuštění je plánováno na rok 2026. Cílem je snížit závislost na Nvidii a posílit postavení na trhu AI infrastruktury.
- Zlato pokračuje v dynamickém růstu a překonává historickou hranici 4 100 USD za unci, i přes zlepšený sentiment na akciových trzích. Kov nadále těží z globální nejistoty, podporován očekáváním snížení sazeb a přílivem kapitálu do ETF. Ještě vyšší zisky však zaznamenává stříbro (+3,64 %) a zejména palladium (+4,13 %).
- Akcie Estée Lauder rostou o více než 4 % po zvýšení doporučení od Goldman Sachs na „Buy“ a zvýšení cílové ceny na 115 USD. Optimismus podporují lepší prodeje v Číně, návrat růstu na Hainanu a pozitivní trendy na trhu v USA.
- Na měnovém trhu dnes nejlépe performují australský a americký dolar. Naopak nejhůře si vedou euro a japonský jen. Dolarový index dnes roste o více než 0,3 %.
- Ropa Brent a WTI přidává zhruba 2 % díky náznakům možné deeskalace napětí mezi USA a Čínou a zlepšení situace na Blízkém východě.
- Nálada na kryptoměnovém trhu je mírně pozitivní, i když Bitcoin klesá o 0,4 %. Největší růsty jsou vidět u menších projektů, které v pátek zaznamenaly masivní výprodeje.
