Krypto novinky: Bitcoin se po výprodeji stabilizuje 📈 Pravděpodobnost snížení sazeb Fedu v prosinci roste

Kryptoměny se pokoušejí zahájit nový týden mírnými, stabilizujícími zisky po velmi slabém období, během kterého BTC klesl o více než 30 % ze svých nedávných maxim. Americké kryptoměnové ETF zůstávají klíčovým nástrojem pro sledování trhu. Za poslední čtyři týdny zaznamenaly fondy založené na BTC rekordní odliv 4,35 miliardy dolarů. Jen IBIT společnosti BlackRock zaznamenal minulý týden čistý odliv přes 1,2 miliardy dolarů, zatímco celkový objem obchodování všech fondů přesáhl 40 miliard dolarů, což naznačuje významné institucionální přeskupení. Hlavním hnacím motorem rizikových aktiv je dnes prudký nárůst očekávání prosincového snížení sazeb – trh nyní přisuzuje 70% pravděpodobnost, ve srovnání s přibližně 20 % před pouhým týdnem.
Prozatím, dokud se akciové trhy budou zotavovat z nedávných poklesů, mohou kryptoměny následovat podobnou cestu. Odliv ETF v podobném rozsahu byl zaznamenán na jaře během výprodeje vyvolaného Trumpovými cly. Zdroj: CryptoQuant
Průměrná ztráta, kterou v současné době zaznamenávají krátkodobí investoři, činí téměř 30 %, což je úroveň, která se v minulosti spojovala buď se vstupem bitcoinu do medvědího trhu, nebo s formováním dna během hlubokých korekcí. Zdroj: Bitcoin Magazine Pro
Grafy Bitcoinu a Etherea
Když se ohlédneme za panikou v dubnu, pokles bitcoinu od vrcholu k dnu byl tehdy – v nejhorším případě – také kolem 30 %, podobně jako nyní. Tato korekce však byla méně dramatická a postupnější. Dnes čelí BTC silnému vybírání zisků ze strany největších a nejstarších držitelů, zatímco přílivy od retailových investorů zůstávají omezené. Mnoho retailových obchodníků přišlo o kapitál během krachu 10. října, kdy stovky altcoinů během několika hodin klesly o více než 50 %.
Zdroj: xStation5
Ethereum má před sebou ještě dlouhou cestu, než se vrátí na úroveň 3 000 USD. Jak RSI, tak MACD v současné době naznačují extrémně slabý sentiment. Při pozorování křížení EMA50 pod EMA200 („smrtící kříž“) vidíme, že v posledních čtyřech případech od roku 2021 tento vzorec dvakrát označil cenové dno, ale v dalších dvou případech předcházel krátkému oživení, po kterém následovala další vlna poklesů..
Zdroj: xStation5
Podle analýzy CryptoQuant by další pokles pod hranici 80 000 dolarů mohl zvýšit pravděpodobnost medvědího trhu a vyvolat dlouhodobý tlak na krátkodobé držitele bitcoinů, kteří v posledních týdnech utrpěli značné ztráty.
Zdroj: CryptoQuant
