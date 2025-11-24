Big Tech se zadlužuje kvůli AI. Zvládnou trhy biliony dolarů nového dluhu?

- Velké technologické firmy mohou do roku 2028 vydat až 1,5 bilionu USD dluhu na financování AI a datových center.
- Rekordní emise Alphabetu, Méty a Oracle lákají silnou poptávku, ale zvyšují riziko rozšíření kreditních spreadů napříč trhem.
- Studie MIT ukazuje, že 95 % firem zatím nevidí měřitelný finanční přínos generativní AI, což zvyšuje obavy o návratnost těchto projektů.
Dluhová vlna velkých technologických firem spojená s investicemi do umělé inteligence a datových center se stává jedním z hlavních témat globálního kreditního trhu. Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon a Oracle si přes dluhopisy zajišťují stovky miliard dolarů a banky jako Morgan Stanley a UBS odhadují, že kumulovaný objem technologického dluhu může do roku 2028 dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů, přičemž už příští rok může sektor vydat přes 900 miliard. To je velikost, která má potenciál pohnout oceněním dluhu napříč trhem v dolaru i v euru.
AI expanze a tlak na kreditní spready
Alphabet letos získal 17,5 miliardy dolarů v USA a 6,5 miliardy eur v Evropě, Meta prodala dluhopisy za 30 miliard a Oracle za 18 miliard dolarů. Zájem investorů byl extrémní, u emise Metě dosáhla objednávková kniha zhruba 125 miliard dolarů. Podle Morgan Stanley může technologický sektor do roku 2028 vydat dluh za až 1,5 bilionu dolarů, UBS odhaduje technologickou dluhovou nabídku přes 900 miliard už v příštím roce. JPMorgan zároveň počítá s tím, že capex Alphabetu, Metě, Amazonu, Microsoftu a Oracle mohou v roce 2026 narůst přibližně na 570 miliard dolarů oproti zhruba 125 miliardám v roce 2021, což ukazuje tempo nafukování AI investic.
Analytici upozorňují, že takový objem může trhy přetížit a rozšířit kreditní spready. JPMorgan mluví o riziku, že trh nebude schopen novou nabídku pohodlně absorbovat, zvlášť když se kromě špičkových investičně kvalitních jmen objevují i slabší emitenti včetně bývalých těžařů bitcoinu, kteří financují datacentra s agresivními termíny a závislostí na nájemních kontraktech. Silné bilance Big Tech jim umožňují nabídnout atraktivní výnos a nebýt přehnaně citliví na cenu, což může přitlačit nahoru požadované výnosy i u ostatních emitentů.
Hlad po kvalitním kreditu a nejistá návratnost AI
Současně platí, že do firemních dluhopisů dál míří značné objemy peněz a spready se po jarním rozšíření drží většinu roku v relativně úzkém pásmu. Evropští investoři jsou podle Commerzbank stále podinvestovaní v kvalitních amerických technologických jménech, takže o eurové emise Big Tech zájem mají. HSBC očekává, že globální objem investičně kvalitních firemních emisí příští rok vzroste zhruba o 3 % v eurech a o 13 % v dolarech, především u nefinančních firem a energetických společností, které financují a staví infrastrukturu nutnou pro rozvoj AI.
Klíčovým otazníkem zůstává návratnost investic do generativní AI. Studie iniciativy MIT uvádí, že přibližně 95 % organizací zatím nevidí měřitelný finanční přínos z těchto projektů. I proto roste zájem o kreditní deriváty navázané na default jednotlivých technologických emitentů. Trh tak balancuje mezi silným apetitem po kvalitním výnosu a rizikem, že kombinace obrovského objemu emisí a nejisté monetizace AI investic povede k širšímu přecenění celého segmentu.
Graf: AMZN.US (D1)
Graf: GOOGL.US (D1)
Graf: MSFT.US (D1)
