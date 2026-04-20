Denní shrnutí: Geopolitické napětí je zpět, trhy přecházejí do režimu risk-off💡

Hlavní faktor, který dnes hýbal trhy
Hlavním tématem dne bylo blížící se vypršení příměří mezi USA a Íránem, které prezident Donald Trump označil za velmi nepravděpodobné k prodloužení. Trump otevřeně varoval, že po středečním večerním termínu „začnou dopadat bomby“ a Hormuzský průliv zůstane uzavřený až do podpisu dohody, což by zastavilo přibližně 20 % světových dodávek ropy. Viceprezident JD Vance odcestoval do Islámábádu na druhé kolo mírových jednání, ačkoli Írán zpočátku svou účast oficiálně nepotvrdil. Reuters a New York Times však později dopoledne uvedly, že íránská delegace přesto plánuje dorazit. Situaci dále vyhrotilo rozhodnutí amerického námořnictva zadržet íránskou nákladní loď Touska v Ománském zálivu poté, co se pokusila obejít blokádu.
Geopolitika
Írán popřel páteční zprávy serveru Axios, podle nichž má být součástí mírového plánu předání obohaceného uranu Spojeným státům výměnou za 20 miliard USD ve zmrazených íránských prostředcích. Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že „předání uranu nikdy nebylo na stole“. Podle údajů o sledování námořní dopravy dnes Hormuzským průlivem propluly pouze tři komerční lodě, zatímco strategická trasa byla opět fakticky zablokována. Bank of Japan by měla v dubnu ponechat úrokové sazby beze změny, protože chybějící vyhlídky na deeskalaci na Blízkém východě spolu s Trumpovými cly z roku 2025 vytvářejí nejistotu pro japonskou ekonomiku. BOJ proto preferuje postoj „jestřábí pauzy“.
Makrodata
PPI inflace v Německu se vrátila do kladného pásma, překonala očekávání a vyskočila na 2,5 % meziměsíčně. Jde o největší růst od září 2022, přičemž tržní konsenzus počítal s 1,4 %. Hlavními tahouny překvapení byly ceny energií a ropných produktů. Denní makro kalendář v USA byl téměř prázdný, protože představitelé Fedu už vstoupili do období mediálního klidu před rozhodnutím o sazbách naplánovaným na 29. dubna. Tento týden investoři čekají na zítřejší data o březnových maloobchodních tržbách v USA a na klíčové slyšení Kevina Warshe, kandidáta na nového šéfa Fedu, který uvedl, že „Fed musí zůstat v rámci svého mandátu“ a zachovat si nezávislost.
Výsledková sezona a indexy
Výsledková sezona firem z indexu S&P 500 za 1. čtvrtletí 2026 začala výrazně nad očekáváním. Až 88 % společností, které už své výsledky zveřejnily, překonalo odhady zisku na akcii. Celková míra překonání dosáhla 10,8 % nad očekáváním oproti pětiletému průměru 7,3 %. Evropské akciové trhy prudce korigovaly v reakci na opětovné uzavření Hormuzského průlivu a index Stoxx 600 klesl téměř o 1,1 %. Největší ztráty zaznamenaly burzy v Madridu, SPA35: -1,3 %, a v Německu, DAX: -1,25 %. Na Wall Street byly ztráty mnohem menší. Futures na Dow Jones ztrácely asi 0,4 % a S&P 500 i Nasdaq 100 klesaly o něco více než 0,3 %, což naznačuje, že trh zatím nezaceňuje katastrofický scénář. V rámci evropského indexu Stoxx 600 se v zelených číslech obchodovaly pouze energetika a defenzivní utility, zatímco nejvíce trpěl luxusní sektor, Essilor Luxottica -3,3 %, Louis Vuitton -1,7 %, a technologie, SAP -3,6 %.
Akcie
Nejvýraznějším vítězem seance byla společnost TopBuild (BLD), jejíž akcie vyskočily o více než 17 % po oznámení akvizice ze strany konglomerátu QXO za 17 miliard USD. To představuje prémii přes 23 % oproti pátečnímu závěru. Výrobce čipů Marvell Technology (MRVL) posílil o výrazných 7 % po zprávách o pokročilých jednáních s Googlem o návrhu dvou specializovaných AI čipů včetně nové generace TPU. Trh to vyhodnotil jako posílení pozice společnosti v lukrativním sektoru výpočetní infrastruktury. American Airlines (AAL) oslabily asi o 3 % poté, co firma oficiálně odmítla spekulace o fúzi s United Airlines. Letecký sektor navíc zasáhl prudký růst cen paliva. Mezi 35 společnostmi z indexu S&P 500, které dosáhly nových 52týdenních maxim, byly eBay, Ross Stores, AMD, Arista Networks a Texas Instruments.
Měny
Australský dolar byl jednoznačným lídrem devizového trhu a podle indexu síly měn se zařadil na první místo mezi hlavními měnovými páry. Vůči USD posílil o 0,65 % a vůči NZD o 0,18 %, a to navzdory napjaté geopolitické situaci. Na opačném konci spektra stály americký dolar a japonský jen, které zaznamenaly největší denní ztráty. Dolarový index USDIDX oslabil o 0,12 % na 97,87. Pár EURUSD se držel poblíž pátečního závěru na úrovni 1,178 a posílil o 0,46 %, zatímco GBPUSD vzrostl o 0,39 % na 1,353.
Suroviny
Ropa byla jednoznačným lídrem růstu. Kontrakty na WTI vzrostly o více než 4,98 % na 87,20 USD za barel, zatímco Brent prorazil nad 90 USD za barel a přidal téměř 3,8 %. Naopak zlato se chovalo překvapivě a neplnilo svou tradiční roli bezpečného přístavu. Ztratilo 0,93 % a kleslo k 4 807 USD za unci. Morgan Stanley to vysvětluje rizikem, že vyšší ceny energií proniknou do jádrové inflace a sníží pravděpodobnost snižování sazeb Fedu, čímž podpoří USD, který má se zlatem inverzní cenovou korelaci. Stříbro kleslo ještě výrazněji, o 1,94 %. Zemní plyn NATGAS pokračoval v růstu a posílil o 0,57 % na 2,831 USD.
Kryptoměny
Bitcoin se na začátku týdne obchodoval kolem 75 000 USD a rostl o 1,85 % poté, co v pátek poprvé od února prorazil nad 78 000 USD. Strategy v pondělí ráno oznámila, že minulý týden nakoupila BTC za 2,5 miliardy USD. Akcie společností spojených s kryptoměnami však klesaly. Coinbase i Strategy ztrácely přibližně 1 %, protože trh po víkendu poznamenaném zvýšenou averzí k riziku korigoval.
