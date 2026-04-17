Denní shrnutí: Geopolitický průlom spouští euforii na trzích 🚀

Hlavní faktor, který dnes hýbal trhy
Určující událostí pátku bylo oznámení íránského ministra zahraničí Seyeda Abbáse Araghchiho, že Hormuzský průliv bude po celou dobu příměří mezi Izraelem a Libanonem plně otevřen. Toto prohlášení okamžitě vyvolalo spektakulární růst globálních akciových trhů a prudký odliv kapitálu z ropného trhu. Prezident Trump Íránu poděkoval za otevření průlivu a zároveň potvrdil, že americká námořní blokáda íránských přístavů zůstává v platnosti až do uzavření formální mírové dohody. Trh tento scénář ocenil jako nejpravděpodobnější, i když dohoda zůstává křehká a samotné příměří formálně vyprší 21. dubna.
Geopolitika
Desetidenní příměří mezi Izraelem a Libanonem vstoupilo v platnost ve čtvrtek v 17:00 východoamerického času a páteční otevření Hormuzského průlivu bylo jeho přímým důsledkem. Axios uvedl, že Washington a Teherán vyjednávají třístránkový mírový plán, jehož klíčovým prvkem je předání íránského uranu Spojeným státům výměnou za 20 miliard USD ve zmrazených prostředcích. Íránský představitel však varoval, že otevření průlivu je podmíněné a závisí na tom, zda budou Spojené státy dodržovat podmínky příměří, přičemž Írán samotnou námořní blokádu považuje za jeho porušení. Navzdory euforické náladě analytici zdůrazňují, že rozdíly mezi oběma stranami, včetně jaderné otázky, zůstávají výrazné a vyžadují seriózní jednání.
Ekonomická data a Fed
Mary Dalyová, prezidentka Federální rezervní banky v San Francisku, podpořila přístup „počkat a uvidíme“ k úrokovým sazbám a uvedla, že současná mírně restriktivní měnová politika odpovídá aktuálním podmínkám. Trh úrokových swapů už přestal zaceňovat zvyšování sazeb v USA, zatímco v případě ECB zůstává červencový krok o 25 bazických bodů téměř jistý. Analytici Piper Sandler varovali, že rychlý odraz akciového trhu zakrývá slabší ukazatele tržní šířky, a současné technické fundamenty označili za „křehký základ“. Dalyová letos ve FOMC nehlasuje, což omezuje její přímý vliv na rozhodování.
Indexy
S&P 500 poprvé v historii překonal hranici 7 100 bodů a uzavřel se ziskem přes 1,2 %. Dow Jones vzrostl o více než 916 bodů, tedy téměř o 2 %, zatímco Nasdaq Composite přidal 1,3 % a vytvořil nová historická maxima. Russell 2000 překonal své předchozí maximum 2 735 bodů z 22. ledna, když vzrostl o 2,5 % na nové historické maximum. Za celý týden si S&P 500 připsal 4 %, Dow 3 % a Nasdaq dokonce 6 %.
Akcie
Největšími vítězi dne byly společnosti z cestovního ruchu a dopravy. Royal Caribbean vzrostla téměř o 10 % a United Airlines o více než 9 %. Energetický sektor se naopak dostal pod silný tlak. APA Corporation ztratila více než 9 %, Valero přes 8,5 %, Exxon Mobil 5 % a Chevron více než 4 %. Výrazně vyčnívala společnost Critical Metals, jejíž akcie vyskočily o více než 40 % poté, co grónská vláda schválila převzetí podílu v dole na vzácné zeminy Tanbreez Mining. Netflix zaznamenal výrazný pokles o více než 10 %.
Měny
Dolarový index (USDIDX) klesl o více než 0,2 % a obnovil sestupný trend v reakci na deeskalaci konfliktu na Blízkém východě a zveřejnění zprávy Axios o vyjednávaném mírovém plánu. Pár EURUSD prorazil nad 1,18 a dostal se na úrovně před konfliktem, kdy hlavním tržním narativem byl očekávaný návrat ke snižování sazeb v USA. USDPLN oslabil o 0,35 % na 3,5843, zatímco EURPLN klesl o 0,13 % na 4,2263. Posílení zlotého odráží globální chuť riskovat a odliv kapitálu z defenzivních aktiv, i když analytici upozorňují, že ECB pravděpodobně zůstane relativně jestřábější než Fed.
Komodity
Ceny ropy se po oznámení znovuotevření Hormuzského průlivu prudce propadly. Futures na WTI klesly téměř o 11 % do pásma přibližně 82 až 85 USD za barel, zatímco Brent oslabil zhruba o 9 až 11 % do oblasti 88 až 90 USD. Jde o nejhorší týdenní výkon ropy od dubna 2020, kdy během jediného týdne ztratila více než 19 %. Zlato však pokračovalo v růstu o 1,38 % na 4 856 USD za unci, což naznačuje, že nejistota ohledně trvanlivosti dohody vede část investorů k udržování pozic v bezpečných aktivech. Saúdská Arábie varovala, že normalizace energetických toků bude trvat, protože pojišťovny zůstávají opatrné kvůli dočasnému a nejistému příměří.
Kryptoměny
Bitcoin prorazil hranici 77 000 USD, vzrostl o více než 3,36 % a dostal se na nejvyšší úroveň od února. Katalyzátorem růstu byla pozitivní diplomatická atmosféra, zprávy o vyjednávaném mírovém plánu mezi USA a Íránem a příliv kapitálu do ETF navázaných na BTC. Čtrnáctidenní RSI se přiblížilo k hranici 70 bodů a vstoupilo do technicky překoupené zóny, což vyžaduje opatrnost navzdory silnému růstovému momentu. Institucionální investoři stále častěji vnímají kryptoměny jako zajištění proti geopolitické nejistotě, což se promítá do rychlého cenového odrazu při každém pozitivním signálu z diplomatické fronty.
