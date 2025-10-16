Denní shrnutí: indexy mírně oslabují, zlato testuje 4 300 USD 💰

- Americké indexy v závěru seance umazaly část předchozích zisků a aktuálně oslabují. US500 a US100 klesají o 0,30 %, zatímco US2000 ztrácí 1,20 %.
- Americký dolar také oslabuje a patří mezi nejslabší měny skupiny G10 — hned po australském dolaru. USDIDX klesá o 0,35 %, reaguje na klíčovou rezistenční zónu.
- Zlato přidává dalších 2,00 % a blíží se k další klíčové úrovni 4 300 USD za unci. Včera prorazilo hranici 4 200 USD, přičemž od začátku roku si připsalo již přes 62 %.
- Zástupci Fedu podporují pokračující uvolňování měnové politiky. Waller se domnívá, že aktuální data ospravedlňují snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání, a že další snížení by bylo vhodné.
- Barkin upozorňuje na „jasný posun“ na trhu práce — zaměstnavatelé hlásí vysoký počet uchazečů na jednu pozici, což potvrzuje slábnoucí poptávku po práci. Fed podle něj kvůli nedostatku spolehlivých dat „letí naslepo“.
- Miran uvedl, že by Fed měl snížit sazby o 50 bodů kvůli rostoucí nejistotě, ale v praxi očekává krok o 25 bodů. Za hlavní krátkodobé riziko považuje obchodní napětí mezi USA a Čínou.
- Ropa WTI klesá o 2,05 % na 57 USD za barel. Trump právě ukončil jednání s Putinem a vyjádřil spokojenost s dosaženým pokrokem. Vyšší poradci obou stran by se měli sejít příští týden.
- Týdenní změna zásob zemního plynu (EIA): aktuálně +80 mld. kubických stop; očekávání (konsenzus XTB): +76 bcf; předchozí: +80 bcf. Cena NATGAS po zveřejnění dat mírně oslabila.
- Akcie Salesforce posílily o 8 % díky pozitivnímu výhledu. Společnost zvýšila výhled tržeb nad 60 miliard USD do fiskálního roku 2030, čímž překonala očekávání analytiků (58,37 mld. USD). Segment Data & AI meziročně vzrostl o 120 % na tržby 1,2 mld. USD ve 2. čtvrtletí.
- Thermo Fisher Scientific (TMO.US) před otevřením trhu přidává přibližně 4 % po oznámení strategického partnerství s OpenAI, zaměřeného na integraci AI řešení napříč klíčovými oblastmi podniku.
- TSMC (TSM.US) zveřejnila silné výsledky za 3. čtvrtletí 2025, které překonaly odhady — výrazný růst tržeb i zisku potvrzuje vedoucí postavení firmy v oblasti AI čipů. Výsledky podpořil globální boom AI infrastruktury, přičemž hlavními klienty byli Nvidia, Apple a širší segment HPC.
- Japonský jen uzavírá den jako jedna z nejsilnějších měn G10, když posílil o 0,50–0,70 %. Během projevu v Okinawě prezentoval Naoki Tamura několik argumentů podporujících pokračování zvyšování sazeb.
- Trh s kryptoměnami nadále čelí výrazným výprodejům bez známek obratu. Bitcoin klesá o 2,00 % na 108 800 USD a testuje páteční minimum po likvidacích. Ethereum ztrácí 1,00 % a ostatní altcoiny oslabují o přibližně 0,80 %.
