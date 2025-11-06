Denní shrnutí: Optimismus na Wall Street opět slábne 🗽 Americký dolar klesá z nedávných maxim

- Dnešní evropská seance byla ovládána prodejci. Německý DAX ztratil téměř 1,5 %, zatímco britský FTSE ustoupil o více než 0,4 % po poměrně holubičí zprávě Bank of England, která ponechala úrokové sazby beze změny. Ve Spojených státech dochází k prudkému poklesu technologických akcií, přičemž pod tlakem jsou sektory polovodičů a softwaru. Dnešní údaje společnosti Challenger ukázaly, že v září došlo v USA k propuštění 153 000 zaměstnanců, což je nejvyšší počet od roku 2003. Kontrakt US100 klesl o více než 1,5 %, zatímco US30 ztrácí přes 0,8 %.
- EURUSD dnes poskočil z 1,15 na téměř 1,155 v důsledku oslabení amerického dolaru; mírně vzrostly také ceny zlata a stříbra. Podle dnešního komentáře předsedy Sněmovny reprezentantů USA Johnsona „(...) jsem méně optimistický ohledně ukončení shutdownu“. Prodloužený shutdown americké vlády zřejmě tlačí na americkou ekonomiku a zvyšuje nejistotu na trzích. Futures na americký dolarový index (USDIDX) dnes klesají poté, co dosáhly významné úrovně odporu poblíž EMA200.
- Futures na kávu na ICE dnes klesají, i když zásoby kávy nadále klesají a srážky v klíčové brazilské oblasti pěstování arabiky (Minas Gerais) zůstávají podprůměrné. Kromě toho riziko tajfunů v oblastech Vietnamu, kde se pěstuje robusta, vyvolává obavy z možného narušení dodávek, zatímco zásoby kávy na burze ICE klesly na 18měsíční minimum kolem 430 000 pytlů (každý o hmotnosti 60 kg). Určitý optimismus však vyvolávají zprávy agentury Reuters, že obchodníci s kávou dodali do Evropy asi 150 000 pytlů arabiky, což zmírňuje obavy z vysokých cen a nízkých zásob.
- Ceny ropy dnes klesly poté, co Saúdská Arábie rozhodla snížit ceny vývozu ropy do Asie na nejnižší úroveň za posledních 11 měsíců a v souvislosti s rostoucí produkcí OPEC. Podle průzkumu agentury Bloomberg zvýšil OPEC v říjnu produkci ropy o 50 000 barelů denně na 29,07 milionu barelů denně. Nárůst produkce v Saúdské Arábii, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kuvajtu byl částečně kompenzován poklesem v Libyi a Venezuele, které společně snížily produkci o přibližně 120 000 barelů denně. Mezinárodní energetická agentura (IEA) varovala před potenciálním rekordním přebytkem nabídky v roce 2026. Cena ropy dnes klesla téměř o 1 % na přibližně 63 USD za barel. Cena zemního plynu také poklesla poté, co zpráva EIA o zásobách ukázala nárůst o 33 miliard kubických stop (bcf) oproti očekávaným 31 bcf a předchozím 74 bcf.
- Kryptoměny jsou pod tlakem, přičemž bitcoin se po odlivu více než 2,5 miliardy dolarů z ETF během posledních šesti seancí vrátil k ceně 101 000 USD. K33 Research poukazuje na úroveň 90 000 USD jako potenciálně významnou podporu (průměrná nákupní cena amerických ETF), zatímco „cenová mezera“ futures CME se pohybuje kolem 92 000 USD – úrovně, ze které se BTC v dubnu také odrazil. Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat, ale většina projektů klesá spolu s Ethereem a bitcoiny.
- Členové administrativy Donalda Trumpa ve středu informovali Kongres, že Spojené státy v současné době neplánují útoky na venezuelské území a nemají právní základ pro provedení takových operací, podle zdrojů obeznámených s briefingem Bílého domu. Od září provedla americká armáda 16 útoků na lodě podezřelé z pašování drog v Karibském moři a východním Pacifiku, při nichž zahynulo nejméně 67 lidí. Americké ozbrojené síly jsou nyní rozmístěny v karibské oblasti, včetně úderné skupiny letadlové lodi USS Ford.
Denní shrnutí: Wall Street v euforii, AUD posiluje díky jestřábí RBA, zlato pokračuje v růstu (10. 11. 2025)
