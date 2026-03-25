Denní shrnutí: Írán nemá zájem o Trumpův mírový plán

- Iran has explicitly rejected Trump’s 15-point plan, which was intended to secure at least a ceasefire in the Middle East. While the full plan has not been made public (it was conveyed to Iran via Pakistan), it likely contains demands for Iran to abandon its nuclear program, allow IAEA inspectors, and grant full freedom of navigation. In return, the US and Israel would cease attacks and partially lift sanctions on oil and gas trade.
- Donald Trump alluded to a "great energy gift" from Iran. While he provided no specifics, this likely refers to Iranian crude oil sales to India.
- Iran maintains that it intends to end this war on its own terms and at a time it deems app
- Írán výslovně odmítl Trumpův 15bodový plán, který měl zajistit alespoň příměří na Blízkém východě. Přestože celý plán nebyl zveřejněn, protože byl Íránu předán prostřednictvím Pákistánu, pravděpodobně obsahuje požadavky, aby se Írán vzdal svého jaderného programu, umožnil inspektorům MAAE přístup a zajistil plnou svobodu plavby. Na oplátku by USA a Izrael zastavily útoky a částečně zrušily sankce na obchod s ropou a plynem.
- Donald Trump se zmínil o „velkém energetickém daru“ od Íránu. Přestože neuvedl žádné konkrétní detaily, pravděpodobně jde o prodej íránské ropy do Indie.
- Írán trvá na tom, že tuto válku ukončí podle vlastních podmínek a v době, kterou bude považovat za vhodnou. Tamní úřady naznačují, že nemají zájem pouze o příměří, ale o komplexní mír, který bude respektovat jejich podmínky, jako jsou reparace za škody, úplné stažení USA z regionu a plné zrušení sankcí.
- Nedávná zpráva uvádí, že v úterý došlo k útoku na íránskou jadernou elektrárnu. Tato situace ukazuje, že navzdory americké „zdrženlivosti“ zůstává kritická infrastruktura nadále terčem útoků, což může signalizovat plnou eskalaci, pokud nebude v časovém rámci, který Trump Íránu stanovil, dosaženo dohody.
- Ropa WTI konsoliduje nad 88 USD za barel, zatímco ropa Brent se obchoduje nad 95 USD za barel.
- Nárůst zásob ropy v USA o téměř 7 milionů barelů nevedl ke korekci cen. Ropa aktuálně reaguje na absenci deeskalace a zůstává poblíž minim z posledních dvou seancí.
- Cena zlata pokračuje v odrazu a obchoduje se nad 4 500 USD za unci, protože pravděpodobnost trvalejšího inflačního šoku klesá. Navzdory tomu, že Írán mírový plán odmítl, je zřejmé, že alespoň jedna strana silně tlačí na ukončení konfliktu.
- EURUSD ustupuje z úrovně 1,1500 kvůli další eskalaci na Blízkém východě. Během dnešní seance zároveň sledujeme pokles výnosů amerických i německých dluhopisů.
- Bitcoin se obchoduje kolem 70 000 USD a připisuje přibližně 1 %.
- Dovozní ceny v USA v únoru výrazně vzrostly, ještě před začátkem konfliktu v Íránu. Ceny vzrostly o 1,3 % meziměsíčně oproti očekávání 0,5 %, zatímco vývozní ceny vzrostly o 1,5 % meziměsíčně oproti očekávání 0,5 %.
- Britská inflace za únor zůstala na úrovni 3,0 % meziročně, v souladu s očekáváním, jádrová inflace však vzrostla na 3,2 % meziročně. Ve Velké Británii, podobně jako v eurozóně, trhy oceňují vysokou pravděpodobnost růstu úrokových sazeb.
- Akcie společnosti Arm dnes rostou až o 15 % po úplné změně firemní strategie. Místo licencování svých návrhů chce společnost začít vyrábět vlastní procesory AGI CPU. Firma cílí na 15 miliard USD ročních tržeb z těchto čipů, přičemž Meta by měla být jejím prvním zákazníkem.
- Růst na Wall Street zůstává omezený, a to i v technologickém sektoru. Za zmínku stojí rostoucí nedostatek produktů, jako je helium, které je klíčové nejen pro medicínu, ale také pro výrobu čipů. To by mohlo ovlivnit dodavatelské řetězce společností, jako jsou TSMC a Nvidia.
- ropriate. Authorities indicate they are not interested in a mere ceasefire but rather a comprehensive peace that respects their conditions, such as reparations for damages, a total US withdrawal from the region, and the full lifting of sanctions.
- A recent report indicates an attack on an Iranian nuclear power plant occurred on Tuesday. This situation shows that despite US "restraint," critical infrastructure continues to be targeted, which may signal full-scale escalation if no agreement is reached within the timeframe Trump offered to Iran.
- WTI crude oil is consolidating above $88 per barrel, while Brent crude is trading above $95 per barrel.
- A nearly 7 million barrel build in US crude inventories did not lead to a price correction. Oil is currently reacting to the lack of de-escalation and remains near the lows of the last two sessions.
- Gold prices continue their rebound, trading above $4,500 per ounce as the chances of a sustained inflation spike diminish. Despite Iran’s rejection of the peace plan, it is evident that at least one side is pushing aggressively toward ending the conflict.
- EURUSD is retreating from the 1.1500 level due to the further escalation in the Middle East. We are also seeing a decline in US and German yields during today’s session.
- Bitcoin is trading around $70,000, with an increase of approximately 1%.
- US import prices rose significantly in February, even before the conflict in Iran began. Prices rose 1.3% MoM (against expectations of 0.5%), while export prices also surged 1.5% MoM (against expectations of 0.5%).
- UK inflation for February held steady at 3.0% YoY, matching expectations, but core inflation rose to 3.2% YoY. In the UK, much like in the Eurozone, markets are pricing in a high probability of interest rate hikes.
- Arm shares are up as much as 15% today following a total change in the company’s strategy. Instead of licensing its designs, the company intends to begin producing its own AGI CPU processors. The company is targeting $15 billion in annual revenue from these chips, with Meta expected to be its first customer.
- Gains on Wall Street remain limited, including within the tech sector. Of note is a growing shortage of products like helium, which is critical not only for medicine but also for chip manufacturing; this could impact the supply chains of companies such as TSMC and Nvidia.
