Denní shrnutí: Klid před svátečním víkendem

- Globální finanční trhy na poslední obchodní den týdne zvolňují tempo, protože většina hlavních burz po celém světě zůstává kvůli Velkému pátku zavřená.
- Obchodování je přerušeno na většině evropských burz, na Wall Street i na několika klíčových trzích v asijsko-pacifickém regionu.
- Futures na americké akcie se dnes obchodovaly ve zkráceném režimu a zaznamenaly mírné ztráty přibližně 0,3 % u indexů Nasdaq 100 (US100) i S&P 500 (US500).
- Poklesy byly patrné u futures na čínské a jihokorejské indexy, zatímco Nikkei 225 (JP225) dokázal připsat jen nepatrné zisky.
- Dnes se v USA ani v Evropě neobchodují žádné významné komoditní trhy. Vzhledem k pokračující eskalaci v Íránu se však cena ropy Brent včera ustálila poblíž hranice 110 USD za barel.
- Spojené státy sice slíbily další rozsáhlé letecké údery a Írán zintenzivnil útoky na různé cíle v Perském zálivu, včetně tankerů, zároveň ale zprávy naznačují, že mezi Teheránem a Maskatem zůstávají otevřené diplomatické kanály. Tato jednání mají údajně směřovat k vytvoření systému regulace námořní dopravy přes Hormuzský průliv prostřednictvím vysokých tranzitních poplatků, což by bylo považováno za porušení mezinárodního práva.
- Nejnovější zprávy uvádějí, že francouzská kontejnerová loď úspěšně proplula Hormuzským průlivem. To zvyšuje pravděpodobnost, že pokud se USA stáhnou, komerční doprava by mohla být přes průliv obnovena, i když pravděpodobně za cenu výrazných íránských poplatků.
- Spojené státy oficiálně potvrdily, že nad íránským územím byl sestřelen stíhací letoun F-15. Osud posádky zatím není znám.
- Navzdory uzavření trhů byla dnes zveřejněna důležitá data z amerického trhu práce. Čísla byla mimořádně silná. Počet nových pracovních míst vzrostl o 186 tisíc oproti očekávání 78 tisíc. Jde o výrazné oživení po březnovém poklesu o 133 tisíc, přičemž revidovaná hodnota představuje nejnižší úroveň od roku 2020.
- Míra nezaměstnanosti klesla na 4,3 %, zatímco růst mezd zpomalil na 3,5 %. Vzhledem k absenci negativních signálů z trhu práce a k vyhlídce na nárůst inflace o 1 procentní bod klesly šance na snižování úrokových sazeb v následujících měsících téměř na nulu.
- PMI ve službách nečekaně sklouzl do pásma kontrakce, když klesl na 49,8 bodu oproti konsenzu 51,1 bodu.
- Měnový pár EURUSD dnes mírně klesá pod tlakem silných dat z amerického trhu práce.
- Širší kryptoměnový trh dnes většinou roste, i když Bitcoin mírně oslabil a klesl pod hranici 67 000 USD.
