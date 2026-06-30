Denní shrnutí – Konec růstu cen ropy a skvělé čtvrtletí pro Wall Street (30.06.2026)

📊 Makroekonomika a makroekonomický kalendář
- Spojené království: Reálný hrubý domácí produkt (HDP) v prvním čtvrtletí vzrostl o 0,6 % q/q a byl o 0,9 % vyšší než před rokem, což bylo přesně v souladu s čtvrtletním odhadem (0,6 %) a mírně pod meziročním odhadem. Měsíční data ONS však naznačují určitou ztrátu dynamiky, když se reálný HDP v dubnu 2026 snížil o 0,1 %, což ukazuje na mírnou aktivitu na začátku druhého čtvrtletí.
- Polsko: Předběžný údaj o červnové inflaci CPI dosáhl 2,5 % y/y (odhad: 2,7 % y/y, předchozí: 3,1 % y/y) a -0,5 % m/m (odhad: -0,2 % m/m, předchozí: -0,3 % m/m). Inflace přesně na cíli znamená, že bankovní rada nebude mít v příštích měsících důvod měnit úrokové sazby.
- Spojené státy: Počet volných pracovních míst podle JOLTS v květnu činil 7,594 milionu, což představuje téměř beze změny oproti revidovanému dubnovému údaji (7,585 milionu), ale zároveň překonalo konsenzus trhu na úrovni 7,3 milionu. Tato data naznačují stabilní poptávku po pracovní síle, zatímco růst zaměstnanosti v poslední době zrychlil.
- Index spotřebitelské důvěry Conference Board v červnu vzrostl o 0,6 bodu na 91,2 bodu (odhad: 94,4 bodu) po revizi předchozí hodnoty směrem dolů, přičemž pokles cen benzinu pomohl zmírnit obavy ohledně zaměstnanosti. Červnový Chicago PMI vzrostl nad očekávání na 56,7 bodu oproti odhadu 55,9 bodu (předchozí: 62,7 bodu).
- Německo: Předběžná inflace CPI za červen zpomalila na 2,3 % y/y (odhad: 2,6 %) a -0,3 % m/m (odhad: 0,0 %), zatímco harmonizovaný index HICP dosáhl 2,4 % y/y (odhad: 2,5 %) a -0,2 % m/m (odhad: 0,0 %).
- Čína: Oficiální ukazatele ekonomické aktivity za červen překonaly očekávání. Výrobní PMI CFLP vzrostl na 50,3 bodu (odhad: 50,1 bodu) a PMI služeb CFLP dosáhl 50,2 bodu (odhad: 49,9 bodu).
📈 Burzy a akciové trhy
- Spojené státy (Wall Street): Hlavní americké indexy zaznamenaly silnou úterní seanci a zakončily nejlepší čtvrtletí za posledních šest let. Ve večerních hodinách evropského času S&P 500 vzrostl o 0,8 %, zatímco technologický Nasdaq 100 posílil o 1,8 %, podpořen oživením výrobců čipů a známkami odolnosti ekonomiky, které podporují optimismus ohledně firemních výsledků.
- Průmyslový Dow Jones přidal umírněnějších 0,3 %. Tříměsíční růst akciového trhu zvýšil tržní hodnotu indexu S&P 500 o 8 bilionů dolarů. Konec prvního pololetí byl označován za „monstrózní“ navzdory náročné geopolitické situaci a volatilitě. Strategie „buy the dip“ se stala výchozí volbou retailových investorů, kteří během poklesových seancí indexu S&P 500 nakupovali aktiva v objemu téměř 3,5násobku běžného denního průměru.
- Současně širší rotace kapitálu z velkých technologických společností směrem k small caps a podhodnoceným segmentům znamenala, že den před koncem měsíce byl S&P 500 za červen níže o 1,8 %, což směřovalo ke druhému nejhoršímu červnu od roku 2015.
- Evropa a světové trhy: Evropské burzy zakončily úterní obchodování smíšeně. Široký index Stoxx Europe vzrostl o 0,9 % a německý DAX posílil o 1,4 %. Britský FTSE 100 přidal symbolických 0,1 %, zatímco francouzský CAC oslabil o 0,4 % a švýcarský SMI ztratil 0,1 %. Globální index MSCI World současně vzrostl o 0,6 %.
💱 Měny
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Hlavní měnové páry: Měnový pár EURUSD se držel nad úrovní 1,14, navzdory rannímu posílení amerického dolaru. GBPUSD se udržel nad úrovní 1,3250.
- Výprodej japonského jenu: Japonská měna v úterý oslabila o dalších 0,4 % na 162,67 za dolar. Jen se nachází na nejslabší úrovni za posledních 40 let a překonal svá maxima vůči dolaru z července 2024.
🛢️ Komodity a energie
- Ropa: Ropný trh zaznamenal největší čtvrtletní pokles cen od pandemie a futures na Brent ve druhém čtvrtletí klesly přibližně o 30 % (bez započtení rolování kontraktů), čímž téměř zcela vymazaly geopolitickou prémii způsobenou vypuknutím války mezi USA a Íránem v únoru.
- Na konci června se cena zářijového kontraktu na Brent pohybovala kolem 73 USD za barel, zatímco americká WTI s dodáním v srpnu oslabila o 1 % pod hranici 70 USD.
- Průlom na straně nabídky přineslo podepsání dočasného memoranda a zahájení mírových jednání v Dauhá (Katar) za účasti Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa, což umožnilo návrat tankerové dopravy v kritickém Hormuzském průlivu na téměř 80 % předválečné úrovně podle Goldman Sachs (a na normálních 30–40 tankerů denně podle Morgan Stanley). Přestože oficiální satelitní data ukazují pouze třetinu běžného provozu, je to způsobeno tím, že mnoho lodí po víkendových útocích na dvě kontejnerové lodě pluje s vypnutými transpondéry.
- Morgan Stanley snížila své prognózy ceny Dated Brent pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2026 o 15, respektive 5 dolarů na průměrných 75 USD za barel a varuje před strukturálním přebytkem nabídky způsobeným obnovením exportů z Blízkého východu, slabou poptávkou v Číně a silným vývozem z USA.
- Drahé kovy (zlato): Spotová cena zlata zaznamenala mírné oživení o 0,3 % na 4 030 USD za unci, když se na konci června stabilizovala mírně nad psychologickou hranicí 4 000 USD. Navzdory tomu od vypuknutí konfliktu v únoru drahý kov ztratil přibližně 25 % své hodnoty, prolomil klíčové úrovně podpory a celkový pokles od zimních maxim (přibližně 5 600 USD) dosahuje 30 %.
- Situaci ohledně nezávislosti centrální banky stabilizovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který umožnil guvernérce Lise Cookové zůstat ve funkci během soudního sporu s prezidentem Donaldem Trumpem, jenž usiloval o její odvolání.
₿ Kryptoměny
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Bitcoin (BTC): Cena největší digitální měny zaznamenala výrazné oslabení a klesla o 3 % na úroveň mírně nad 58 000 USD.
- Ethereum (ETH): Druhá největší kryptoměna následovala vývoj trhu a rovněž oslabila o 3 % na 1 568 USD.
📋 Komoditní shrnutí za pololetí a čtvrtletí: Hlavní poražení a vítězové
⬆️US100 na konci 2. čtvrtletí roste o 1,6 %
🚨 Nové komodity v XTB: Zaměření na Evropu a softs (TTF plyn, káva Robusta a kakao v librách, bílý cukr a pomerančový džus)
US OPEN: Nasdaq uzavírá nejlepší čtvrtletí za poslední roky
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