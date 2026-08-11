Ranní shrnutí: Trump stanovuje podmínky Íránu. Ropa roste, protože naděje na rychlé znovuotevření Hormuzského průlivu slábnou

- Wall Street zakončila seanci mírnými poklesy. Indexy S&P 500 a Dow Jones lehce oslabily, zatímco Nasdaq klesl přibližně o 0,3 %.
- Slabší seanci zaznamenaly polovodičové akcie. Nvidia, AMD a Intel uzavřely v červených číslech. Nejvýrazněji klesl Intel, jehož akcie oslabily o 4 % po zprávě o plánované emisi akcií v hodnotě 15 miliard USD. Společnost chce prostředky využít na rozšíření výroby čipů, což povede k určitému naředění podílů stávajících akcionářů.
- Asijské trhy zakončují den smíšeně. Jihokorejský KOSPI vyčnívá pozitivním výkonem a roste již druhý den v řadě, podpořen výrazným oživením akcií Samsungu. Silně si vede také japonský Nikkei 225, který přidává přibližně 2 %. Čínské trhy naopak zůstávají pod tlakem a Hang Seng klesá přibližně o 0,8 %.
- Írán stanovil několik podmínek pro znovuotevření Hormuzského průlivu, včetně kompenzací, zrušení sankcí a ukončení amerických vojenských operací. V reakci na to Donald Trump přitvrdil postoj vůči Teheránu a uvedl, že USA budou požadovat také odškodnění za Američany zabité nebo vážně zraněné v konfliktech s Íránem. Téma by mělo být součástí budoucích mírových jednání.
- V důsledku toho klesají šance na rychlou dohodu, zatímco ceny ropy rostou, protože trh se obává, že omezení lodní dopravy přes Hormuzský průliv mohou přetrvávat.
- Drahé kovy zahajují den mírným poklesem. Zlato klesá přibližně o 0,2 % a dostává se pod 4 400 USD, zatímco stříbro ztrácí více než 1,5 % a obchoduje se pod 65 USD.
- Reserve Bank of Australia (RBA) ponechala úrokové sazby beze změny na 4,35 %, v souladu s očekáváním trhu. RBA stále považuje inflaci za příliš vysokou, slabší ekonomická data a údaje z trhu práce však centrální bance dávají prostor vyčkávat a situaci dále vyhodnocovat. Banka zůstává opatrná a nevylučuje další zvýšení sazeb, pokud se inflační tlaky znovu zesílí.
- Bank of Japan (BoJ) stále více zvažuje zvýšení sazeb v září kvůli obavám, že zvýšená inflace může přetrvávat. Trh nyní přikládá větší váhu možnosti zvýšení sazeb na zasedání 17.–18. září, což by mohlo dále podpořit japonský jen.
- Výrazný krok učinila také People’s Bank of China (PBoC), která poprvé od června neprovedla další dodatečnou injekci likvidity do bankovního systému s odkazem na dostatečnou úroveň prostředků. Tento krok se jeví spíše jako lokální rozhodnutí o likviditě než širší změna měnové politiky.
- Trvalejší posilování jenu bude pravděpodobně záviset především na dalším zvyšování sazeb BoJ, nikoli na repatriaci kapitálu nebo případných devizových intervencích. Poslední společná intervence USA a Japonska poskytla jenu pouze dočasnou podporu a absence dalších rozhodných kroků z Tokia umožnila měně opět oslabit.
- Kryptoměnový trh dnes působí o něco silněji. Bitcoin i Ethereum zahajují den mírnými zisky.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.