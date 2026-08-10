Denní shrnutí: Neúspěch jednání v Perském zálivu, ceny ropy a plynu prudce rostou

USA
- Pondělní seance se vyznačovala nezvykle nízkou volatilitou, kterou jsme v posledních měsících neviděli. Hlavní americké indexy klesaly přibližně o 0,2 až 0,6 %. Největší volatilitu zaznamenal Russell 2000.
- Vzhledem k absenci významnějších firemních výsledků a makroekonomických dat se pozornost investorů přesunula k Íránu. Další kolo jednání je stále nejistější a rostoucí nervozita a netrpělivost investorů se jasně odráží v cenách komodit.
- Donald Trump se na platformě Truth Social vyjádřil k sérii íránských požadavků. Požadavky Íránu týkající se reparací údajně odmítl.
- Íránští představitelé údajně uvedli, že situace v Hormuzském průlivu se nevrátí do stavu před únorem 2025.
- Řada investičních společností zvýšila své cílové hodnoty indexu S&P 500 pro konec letošního roku.
- Nový předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh dokončil proces prodeje svých finančních aktiv v souladu s postupem stanoveným etickou komisí Fedu.
Firemní zprávy, USA
- Apple (AAPL.US): Akcie klesají přibližně o 1 % poté, co společnost obdržela negativní doporučení od investiční banky. Analytici jako hlavní důvod uvedli tlak na marže a cenotvorbu nových iPhonů.
- Intel (INTL.US): Akcie amerického výrobce čipů po otevření trhu klesají až o 3 % poté, co společnost oznámila novou emisi akcií na financování svých investic. Hodnota emise může dosáhnout až 15 mld. USD.
- Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovatele softwaru po zveřejnění výsledků propadají až o 9 %. Přestože společnost výrazně překonala tržní očekávání (tržby: 364,6 mil. USD vs. očekávaných 355 mil. USD; EPS: 1,48 USD vs. očekávaných 1,11 USD), slabší výhled akcionáře výrazně znepokojil.
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): Akcie investiční společnosti dnes rostou o více než 2 % navzdory nevýrazným výsledkům. Mírný růst provozního zisku kompenzuje oznámení rozsáhlého zpětného odkupu akcií.
Evropa
- Evropské indexy jsou pod výrazným tlakem kvůli cenám zemního plynu, které prudce vzrostly v reakci na stále méně nadějná jednání s Íránem. Futures na většinu hlavních evropských indexů zakončují den mírně v červených číslech. Nejhůře si vede britský FTSE 100, který klesá přibližně o 0,5 %.
Firemní zprávy, Evropa
- Vistry Group: Akcie klesají o 12 % po zprávách, že Allianz může omezit pojištění obchodních úvěrů u dodavatelů stavebních materiálů ve Velké Británii.
- Stabilus: Akcie skupiny klesají přibližně o 5 % po oznámení ukončení smlouvy se současným finančním ředitelem společnosti.
- Volkswagen AG: Hlavní akcionáři společnosti, rodiny Porsche a Piëch, údajně vyvíjejí tlak na další významné akcionáře, aby podpořili plánovaný program radikálních reforem. Akcie klesají přibližně o 1 %.
Forex
- Jen opět výrazně oslabuje. Japonská měna zaznamenává prudké ztráty vůči většině hlavních světových měn. Nejvíce vůči jenu posiluje britská libra, a to až o 1 %. Následují americký dolar a euro s růstem o 0,9 %, respektive 0,7 %.
- Oslabuje také švýcarský frank, který vůči hlavním měnám ztrácí přibližně 0,3 až 0,5 %.
Komodity
- Ceny energetických komodit se vracejí k výraznému růstu kvůli předpokládanému neúspěchu jednání mezi Ománem, Íránem a USA.
- Ropa Brent i WTI roste o více než 6 %. Brent se vrací nad úroveň 87 USD za barel.
- Ceny zemního plynu v Evropě prudce rostou. Kontrakty během dnešní seance přidávají více než 13 % a dostávají se na 61 EUR.
- Stříbro po odrazu od úrovně kolem 55 USD umazává část předchozích ztrát. Cena roste přibližně o 2 %.
Kryptoměny
- Nálada na kryptoměnovém trhu je v pondělí jednoznačně negativní. Naprostá většina tokenů klesá.
- Největší ztrátu mezi hlavními kryptoměnami zaznamenává Ethereum, které klesá přibližně o 2,5 % a dostává se pod 1 880 USD.
- Bitcoin a Solana následují s poklesem přibližně o 2 %. Bitcoin se vrací pod hranici 64 000 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.