Denní shrnutí: Kryptoměny pod tlakem; US100 táhne Wall Street

Indexy: Rozdíl mezi segmentem AI a zbytkem trhu se dál prohlubuje. Index S&P 500 vzrostl o 0,3 %, Nasdaq Composite přidal 0,7 %, zatímco Dow Jones oslabil o 0,4 %. Zisky zůstávají silně koncentrované – více než 400 společností z indexu S&P 500 zaznamenalo pokles, což potvrzují i slabé ukazatele šíře trhu. Na vzestupu jsou především technologické společnosti, zatímco finanční a tradiční průmyslový sektor zaostávají.
Technologie: AI kontrakty pohánějí trh. Amazon přidal 5 %, Nvidia 3 % a Micron Technology vyskočil o 5 % po sérii významných AI smluv. Smlouvy v hodnotě 38 miliard USD (Amazon–OpenAI) a 9,7 miliardy USD (Iren–Microsoft) znamenají měsíce stabilní poptávky po nových technologiích.
Makro: Index ISM za říjen smíšený. Celkový index dosáhl 49,5 bodu (očekávání: 48,7), ačkoliv zůstává v pásmu poklesu. Cenový index klesl na 58 z předchozích 61,9 – pátý pokles v řadě – což signalizuje omezený prostor pro přenášení nákladů na spotřebitele. Zaměstnanost mírně vzrostla, nové zakázky byly stabilní, což naznačuje mírně lepší kondici sektoru, než se původně předpokládalo.
Měnová politika: Fed zůstává otevřený, ale obezřetný. Mary Daly z Fedu zdůraznila, že tvůrci politiky by měli zůstat otevření pro prosincové rozhodnutí, přičemž podporují mírně restriktivní postoj. Její vyjádření naznačuje pozastavení dalšího uvolňování politiky, protože inflace zůstává nad cílem 2,5 %.
Měny: Dolar obnovuje zisky. EURUSD se na začátku nového týdne vrací do klesajícího trendu. Relativně dobře si vede britská libra. Pod tlakem jsou dnes především kanadský dolar a švýcarský frank.
Komodity: Ropa pod tlakem, zlato mírně roste. Cena ropy WTI se pohybuje kolem 61,16 USD za barel, pod tíhou obav z nadbytku nabídky v roce 2026 a slabé poptávky z Asie. Zlato mírně posiluje, podpořené nejistotou ohledně vývoje úrokových sazeb. Komoditní trh celkově zůstává ovlivněn fundamenty nabídky a poptávky, přičemž makroekonomické faktory určí směr v následujících měsících.
Kryptoměny: Bitcoin na nejnižší úrovni od poloviny října. Hlavní kryptoměna dnes ztrácí 2,6 % a klesá pod 107 000 USD. Ostatní kryptoměny si vedou ještě hůře – Ethereum oslabuje o 5,5 %, Polygon klesá téměř o 10 %.
