US100: Opevněná bašta růstu na Wall Street❓

Začátek týdne na Wall Street se nese ve znamení rostoucí rozdílnosti mezi jednotlivými segmenty trhu. Index Nasdaq zaznamenal růst díky silné poptávce po firmách napojených na umělou inteligenci. Akcie Amazonu vyskočily o 4 % po oznámení spolupráce s OpenAI, zatímco Nvidia a Micron Technology rovněž posílily po sérii významných oborových dohod. Společnost Iren, provozující datová centra, zároveň podepsala víceletou smlouvu s Microsoftem v hodnotě 9,7 miliardy USD, která firmě zajistí přístup ke grafickým procesorům Nvidia GB300.
Je třeba podotknout, že technologické společnosti těží z vysokých marží, globálního rozsahu a přístupu k průlomovým AI řešením, což nadále pohání růst úzké skupiny lídrů trhu.
Na druhé straně širší tržní indexy a průmyslové společnosti zaostávají. Dnes více než 400 společností v indexu S&P 500 vykazuje pokles, a index Dow Jones ztrácí téměř 0,8 %. To dále prohlubuje trend polarizace, kdy výkonnost a valuace celého trhu stále více závisí na několika technologických gigantech.
Slabá výkonnost tradičních firem, vysoká citlivost menších podniků na náklady kapitálu a vlažný spotřebitelský sentiment ukazují, že případná korekce v segmentu AI společností by mohla mít výrazný dopad na celý trh.
Výsledky, které budou oznámeny tento týden – mimo jiné od McDonald's a Palantiru – poskytnou dobrou příležitost ověřit, zda aktuální nálada na trhu odráží reálný stav ekonomiky, nebo stále zohledňuje přehnaně optimistické scénáře spojené s umělou inteligencí.
US100 a US2000 se již téměř dva týdny vydávají zcela opačnými směry.
Důležité však je, že oba instrumenty se stále drží nad 50denním EMA.
Zdroj: xStation
Výsledky společností naplánované na tento týden
Zdroj: XTB
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Optimismus na Wall Street opět slábne 🗽 Americký dolar klesá z nedávných maxim
Futures na kávu klesají, protože masivní dodávky z Brazílie do Evropy zmírňují obavy z nedostatku
Kakao klesá o 3 % díky zlepšující se úrodě v západní Africe
Kryptoměny klesají kvůli slabé náladě na Wall Street 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.