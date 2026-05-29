🚩 Bitcoin klesá a testuje důležitou supportní zónu při cyklické slabosti kryptotrhu

Bitcoin dnes klesl pod 73 000 USD, a to navzdory pokračujícím ziskům na akciových trzích. To potvrzuje sezónní slabost, která se často objevuje před letním obdobím. Rok 2026 je zatím náročný i pro širší kryptoměnový sektor. Sui, nízkonákladový blockchain vyvinutý společností Mysten Labs, pozastavil zpracování transakcí už druhý den po sobě, což vyvolává další obavy o sektor.
Cena Bitcoinu nyní klesla blízko 200týdenního exponenciálního klouzavého průměru (EMA). Při pohledu na předchozí tržní cykly se BTC pod touto úrovní obchodoval během propadu v březnu 2020, uprostřed medvědího trhu v roce 2022 a znovu v únoru 2026. Pokles zpět pod 72 000 USD by mohl signalizovat obnovenou slabost trhu a zvýšit pravděpodobnost opětovného testu lokálních minim kolem 60 000 USD.
Pokud se Bitcoinu v nejbližší době nepodaří obnovit momentum a vrátit se směrem k 80 000 USD, medvědí scénář bude stále pravděpodobnější. Nedávná on-chain data od CryptoQuant ukazují na výrazný pokles nákupní aktivity velryb. Podobný vzorec se objevil také během cyklické slabosti na jaře 2022.
Býci musí rychle ukázat sílu, aby zmírnili tlak na „krále kryptoměn“.
Graf Bitcoinu (W1)
Zdroj: xStation5
