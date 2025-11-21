Denní shrnutí: masivní výprodej kryptoměn; Fed naznačuje prosincové snížení sazeb 💵

- Konec týdne nepřináší trhům žádnou úlevu. Navzdory několika pokusům o odraz dominovali trhům medvědi, a to především kvůli geopolitické nejistotě, obavám z AI bubliny a jestřábímu tónu představitelů Fedu.
- V době zveřejnění se americké indexy pokoušejí umazat ztráty. Index US500 roste o 0,90 % a US100 přidává 0,70 %. Největší zisky však přicházejí u malých firem – index US2000 posiluje o 2,30 %.
- Tento týden byl obzvláště náročný pro technologické akcie. US100 za týden odepsal 3,55 %, přičemž v dnešním výprodeji dosáhl pokles až 4,80 %.
- Společnost Eli Lilly (LLY.US) dnes oficiálně vstoupila do elitního klubu amerických firem s tržní kapitalizací přes 1 bilion dolarů. Stala se tak desátou firmou v USA s tímto oceněním.
- BLS oznámil, že index nákladů práce za 3. čtvrtletí bude zveřejněn 10. prosince. Zpráva o reálných výdělcích za říjen byla zrušena, zatímco listopadová inflace (CPI) bude zveřejněna 18. prosince.
- Předběžná PMI data z USA vykreslují celkově solidní obraz: index výroby klesl na 51,9 (vs. oček. 52,0; předchozí 52,5), kompozitní index zůstal na 54,8 (předchozí 54,6).
- Chris Williamson ze S&P Global uvedl, že data naznačují zhruba 2,5% anualizovaný růst HDP ve 4. čtvrtletí, podporovaný růstem produkce jak ve výrobě, tak ve službách, a zlepšením podnikatelské důvěry.
- John Williams z Fedu potvrdil, že měnová politika je „mírně restriktivní“ a že existuje prostor pro další snížení sazeb v blízké době, a to i přes rostoucí inflační tlaky. Dodal, že cla přidávají k inflaci 0,5–0,75 %, ale nemění základní směřování – snížení sazeb je podle něj opodstatněné kvůli zpomalujícímu trhu práce.
- Šance na prosincové snížení sazeb vzrostly na více než 73 %, přičemž ještě včera činily jen 38 %.
- Data Michiganské univerzity dopadla lépe, než se čekalo. Inflační očekávání klesla na 4,5 % (1 rok) a 3,4 % (5 let), zatímco spotřebitelská důvěra vzrostla na 51 bodů (oček. 49; předchozí 50,3).
- Trh kryptoměn dnes opět vyniká poklesy. Samotný Bitcoin dnes ztratil přes 4,50 % po testu úrovně 80 000 USD. Ethereum odepsalo 4,70 %. Výprodej je způsoben kombinací faktorů: nízkou likviditou, panikou ohledně konce cyklu, prodeji ze strany dlouhodobých investorů a negativní náladou na akciových trzích.
- Preferenční akcie MicroStrategy ztratily tento týden téměř 7 % a za celý měsíc 13,5 %, protože nálada na kryptoměnovém trhu se výrazně zhoršila. Tento vývoj vyvolává otázky ohledně schopnosti firmy dál financovat nákupy Bitcoinu a plnit závazky vůči držitelům dividend.
BREAKING: Německý index IFO mírně nižší, než se očekávalo 📌
Ekonomický kalendář: Zpožděná zpráva o PPI a maloobchodním prodeji v USA tento týden 📃
Ranní shrnutí (24.11.2025)
Ranní komentář: Trhy se bojí AI bubliny, růst Googlu a pád krypta
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.