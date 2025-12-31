Ranní shrnutí (31.12.2025)

-
Globální trhy se v povánočním období obchodují v úzkých pásmech při nízké likviditě. Plná účast na trzích se neočekává dříve než přibližně kolem 5. ledna.
-
Oficiální čínský průmyslový PMI vzrostl na 50,1 (oproti 49,2 předtím a 49,2 v očekávání), čímž přerušil osmiměsíční sérii kontrakce a vrátil se nad 50bodovou hranici expanze. Ke zlepšení došlo navzdory tomu, že zisky továren zaznamenaly nejprudší meziroční pokles za více než rok, což podtrhuje, že oživení zůstává nejisté a křehké.
-
PMI pro nevýrobní sektor vzrostl na 50,2 (z 49,5) a zvrátil listopadovou kontrakci ve službách a ve stavebnictví. Kompozitní PMI se zlepšil na 50,7 (z 49,7), což signalizuje plošné, i když stále jen mírné, zrychlení aktivity směrem ke konci roku.
-
South China Morning Post uvedl, že ByteDance plánuje v roce 2026 utratit přibližně 14 mld. USD za čipy Nvidia, což odráží rostoucí poptávku po výpočetním výkonu a posiluje narativ silných investic do AI infrastruktury navzdory širší makro nejistotě.
-
Regionální indexy se většinou obchodují níže. Čínské trhy klesají o 0,90 až 1,00 %, japonský JP225 je níže o 0,33 % a australský AU200cash ztrácí 0,25 %.
-
Drahé kovy zažívají další vlnu prodejů po včerejším odrazu. Zlato klesá o 0,60 % na 4 300 USD za unci, stříbro klesá o 6,30 % na 71,40 USD, palladium klesá o 6,40 % a platina klesá o 10,50 %.
-
Bitcoin je mírně výše na 88 400 USD, zatímco Ethereum je také výše na 2 970 USD. Kryptoměnový trh zůstává v úzkém konsolidačním pásmu a je v podstatě beze změny zhruba už měsíc.
Ekonomický kalendář: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti 🔎
Zápis FOMC: Další snížení sazeb je možné, pokud inflace poleví
⏫Rally stříbra a zlata před zápisem FOMC
BREAKING: US Chicago PMI překonává očekávání 🗽 USDIDX reaguje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.