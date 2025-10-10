ECB se na změny nepřipravuje. Je EURUSD podhodnocený?

- ECB se staví na vlastní nohy: Centrální banka zachovává neutrální postoj, což signalizuje ukončení cyklu snižování sazeb, neboť inflační cíl byl splněn, a neplánuje žádné bezprostřední změny politiky.
- Francouzská fiskální rizika zatěžují euro: Vysoký schodek/dluh a politická nestabilita ve Francii jsou nyní hlavními zdroji rizik pro eurozónu a táhnou euro níže.
- EURUSD: Signál přeprodanosti: Pár EURUSD může být i přes sílu dolaru na základě výnosového rozpětí podhodnocený/přeprodaný, ačkoli nedávno přerušil svůj technický růstový trend.
- ECB se staví na vlastní nohy: Centrální banka zachovává neutrální postoj, což signalizuje ukončení cyklu snižování sazeb, neboť inflační cíl byl splněn, a neplánuje žádné bezprostřední změny politiky.
- Francouzská fiskální rizika zatěžují euro: Vysoký schodek/dluh a politická nestabilita ve Francii jsou nyní hlavními zdroji rizik pro eurozónu a táhnou euro níže.
- EURUSD: Signál přeprodanosti: Pár EURUSD může být i přes sílu dolaru na základě výnosového rozpětí podhodnocený/přeprodaný, ačkoli nedávno přerušil svůj technický růstový trend.
ECB se nepřipravuje na změny měnové politiky
Členové ECB ve svých dnešních prohlášeních zachovali jednoznačně neutrální tón, což naznačuje, že cyklus snižování úrokových sazeb skončil, a současný stav měnové politiky označují za blízký neutrálnímu. Mārtiņš Kazāks i José Luis Escrivá zdůraznili, že inflačního cíle bylo dosaženo a současné hodnoty nevyžadují žádnou reakci centrální banky. Zároveň upozornili, že krátkodobé odchylky od 2 % nebudou považovány za důvod k úpravě sazeb.
Očekávání naznačují, že v nejbližší době se snížení úrokových sazeb nedočkáme. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tato prohlášení jsou v souladu s širší komunikací ECB v posledních týdnech: absence inflačních tlaků a stabilizace očekávání umožňují zaujmout postoj „vyčkejme a uvidíme“, zejména proto, že se rizika pro hospodářský růst nenaplnila. Proto lze hovořit o konsolidaci měnové politiky na současné úrovni s nízkou pravděpodobností jak dalšího snižování, tak návratu k utahování.
Zůstává Francie pro euro problémem?
Na pozadí regionu zůstává obzvláště zajímavou nití fiskální situace Francie, o níž hovořil François Villeroy de Galhau. I přes zachování projekce růstu HDP na úrovni 0,7 % pro rok 2025 se země potýká s vážnými rozpočtovými problémy- schodek se blíží 5,5 % HDP a veřejný dluh se pohybuje kolem 116 %. To je výrazně nad limity EU (3 % a 60 %), což zvyšuje napětí v souvislosti s budoucími jednáními s Evropskou komisí. Politická nestabilita by navíc mohla stát ekonomiku až 0,5 procentního bodu růstu HDP.
Právě tyto negativní zprávy týkající se Francie tento týden silně táhly euro dolů, i když jedním z faktorů byla i samotná síla amerického dolaru. Zatímco evropská ekonomika zůstává v obtížné situaci, jak naznačují údaje z Německa z tohoto týdne, zdá se, že EURUSD může být poněkud příliš silně přeprodaný, což naznačuje i výnosový spread.
Výnosové rozpětí naznačuje nadměrný výprodej na měnovém páru EURUSD. Zdroj: xStation5
Souhrnně lze říci, že ECB signalizuje stabilizaci měnové politiky, zatímco rizika se přesouvají do fiskální a politické sféry, zejména ve Francii. Banka nevidí důvod k reakci, dokud bude inflace omezená, ale zároveň sleduje rovnováhu mezi zpomalením růstu a udržením fiskální důvěryhodnosti v eurozóně.
Technická analýza (EURUSD)
Na EURUSD včera došlo k proražení pod úroveň 1,16 a 61,8% Fibonacciho retracementu, což znamená vymanění se z rostoucího trendu. Včera však bylo potenciálně vytvořeno nové nižší minimum v klesající sekvenci, takže nelze vyloučit korekci směrem vzhůru k úrovni 1,16-1,1630. Klíčovou rezistencí zůstává 60,0% retracement, kde byly dříve pozorovány cenové reakce.
Indexy odevzdávají část zisků po komentářích Bessenta 🎙️
Francie na pokraji
DE40: Evropské trhy se zotavují z korekce
Čínský export roste nejrychleji od začátku obchodní války s USA 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.