Čína zavádí odvetné poplatky pro americké lodě, stupňuje se napětí v námořním obchodu

Čína zavádí nové poplatky pro americké lodě – až 1 120 jüanů/NT do roku 2028.
Reakce přichází na americké poplatky za čínská plavidla, spojené s USTR vyšetřováním.
Obchodní napětí opět roste, příměří končí 9. listopadu.
Setkání Trump–Si na summitu APEC může být klíčové pro další vývoj.
Čína oznámila nové odvetné poplatky pro lodě vlastněné nebo provozované americkými subjekty, které vstoupí v platnost 14. října. Opatření přichází jako reakce na nově zaváděné americké poplatky pro čínská plavidla, jejichž cílem je omezit čínský vliv v lodním průmyslu a podpořit obnovu americké loděnice a námořního sektoru.
Podle čínského ministerstva dopravy budou tyto poplatky účtovány za každé přistání amerických lodí v čínských přístavech. Konkrétně půjde o 400 jüanů (cca 56 USD) za čistou tonáž, s postupným navyšováním až na 1 120 jüanů (157 USD) do roku 2028. To znamená, že větší americká loď s více než 10 000 kontejnery může čelit poplatkům převyšujícím 1 milion dolarů za jednu plavbu.
Zároveň budou od stejného data Spojenými státy vybírány nové poplatky za přistání čínských lodí nebo lodí postavených v Číně. Tato opatření následují po šetření Úřadu amerického obchodního zástupce (USTR), jehož cílem je omezit čínský vliv v námořní dopravě a vojenské logistice.
Čínské ministerstvo označilo americká opatření za diskriminační, destabilizující a ohrožující globální dodavatelské řetězce. Argumentuje také, že tyto poplatky nespravedlivě poškozují zájmy čínského námořního průmyslu.
Podle analytiků je sice dopad čínských poplatků na USA menší, protože americká obchodní flotila je podstatně menší než ta čínská, ale jde o symbolické zostření obchodního napětí, které se opět přenáší do strategických odvětví. Zatímco Čína loni postavila přes 1 000 komerčních lodí, USA méně než 10.
Napětí mezi USA a Čínou znovu sílí po období relativního klidu. Obchodní příměří vyhlášené v srpnu vyprší 9. listopadu, a současný vývoj naznačuje, že další eskalace je pravděpodobná. Navíc podle obchodníků Čína zřejmě neplánuje obnovit dovoz amerických zemědělských komodit, zejména sóji.
Na přelomu října a listopadu se očekává setkání prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na summitu APEC v Jižní Koreji, které by mohlo být příležitostí k uvolnění napětí – pokud obě strany projeví vůli k dialogu.
