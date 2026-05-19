Výprodej na Wall Street 🚩Polovodičové a AI akcie pod tlakem

Futures na americké indexy se během úterní seance obchodují níže, přičemž futures na S&P 500 (US500) ztrácejí téměř 0,7 % a futures na Nasdaq 100 (US100) odepisují skoro 1,1 %. Oba benchmarky směřují ke třetí ztrátové seanci v řadě. Nejistota kolem Blízkého východu zůstává zvýšená, zatímco investoři zřejmě vybírají zisky před zítřejším kvartálním reportem největší společnosti světa, Nvidia (NVDA.US). Polovodičový sektor je pod obzvlášť silným tlakem.
Klíčový vývoj
- Podle zpráv agentury Bloomberg NATO zvažuje možnou vojenskou operaci v Hormuzském průlivu, pokud nebude tato klíčová obchodní trasa do července znovu otevřena.
- Výnos 30letých amerických státních dluhopisů vzrostl nad 5,18 % a dosáhl nejvyšší úrovně za téměř 19 let. Vyšší výnosy mohou zvýšit náklady na hypotéky a úvěry na kreditních kartách, což by mohlo negativně dopadnout na spotřebitelské výdaje, a zároveň zvyšují tlak na vysoce oceněné technologické a polovodičové akcie.
- Nedávná americká data naznačují, že inflační tlaky mohou znovu sílit, částečně kvůli vyšším cenám ropy po eskalaci napětí kolem Íránu. Ed Yardeni se domnívá, že Fed může být v boji s inflací „pozadu za křivkou“. Podle něj by červencové zvýšení sazeb mohlo pomoci inflaci zkrotit, ale pravděpodobně by zároveň zatížilo akcie.
- Americký index rozjednaných prodejů domů vzrostl na 74,8 z předchozích 73,7, což signalizuje mírné zlepšení aktivity na trhu bydlení.
- Rozjednané prodeje domů vzrostly meziměsíčně o 1,4 %, nad očekáváním 1,0 %, i když mírně pod předchozí hodnotou 1,5 %. Data mohou být vnímána pozitivně pro americkou ekonomiku, protože naznačují pokračující odolnost trhu bydlení navzdory zvýšeným nákladům na financování.
Graf US500 (interval H1)
Futures kontrakt na S&P 500 dnes klesá, ale pozornost investorů se soustředí především na polovodičové akcie. Philadelphia Semiconductor Index ztrácí 1,4 % a za poslední tři seance už odepsal více než 8 %. Investoři vybírají zisky po silné rally kvůli obavám z napjatých valuací a udržitelnosti výdajů na datová centra.
Jak je vidět výše, investoři dnes zřetelně rotují z polovodičových, elektronických a AI infrastrukturních akcií. Softwarové společnosti — sektor, který od začátku roku výrazně zaostává — i akcie zboží denní spotřeby outperformují. Big Tech akcie jsou obecně slabší, přičemž Amazon ztrácí téměř 3 %, zatímco pod tlakem jsou také Alphabet (Google), Tesla a Nvidia. Akcie Nvidie mají před výsledky znovu problémy.
Firemní zprávy
Akcie Microsoftu (MSFT.US) dnes nerostou, přestože společnost představila nová zařízení Surface zaměřená na firemní klientelu a aplikace pro akceleraci AI. Nové modely jsou poháněny procesory Intel, což představuje další pozitivní signál pro Intel. Akcie Microsoftu však už od dubnových minim vzrostly o více než 20 %.
Akcie Jazz Pharma prodlužují růst
UBS zvýšila doporučení pro Jazz Pharmaceuticals z „neutral“ na „buy“ a zvedla cílovou cenu na 307 USD, což implikuje více než 33% růstový potenciál oproti pondělnímu závěru. Banka poukazuje na odolný obchodní model společnosti a komerční potenciál jejího onkologického portfolia. Je Ziihera klíčovým růstovým motorem?
- UBS považuje Ziiheru, léčbu rakoviny žlučníku, za hlavní motor růstu společnosti.
- Banka očekává rychlé přijetí tohoto léku a možné regulační schválení ještě před povinným termínem 25. srpna.
- Podle UBS by se Ziihera mohla stát významným novým zdrojem tržeb společnosti.
UBS také zůstává pozitivní ohledně stability segmentu Sleep společnosti Jazz, včetně Xywav a Xyrem. Cenový tlak a potenciální konkurence ze strany terapií založených na orexinu ve druhé polovině roku 2026 jsou vnímány jako zvládnutelná rizika. Podle analytika tato rizika převáží růstová příležitost, kterou představuje Ziihera.
Banka také vyzdvihla Modeyso, léčbu zaměřenou na specifický typ rakoviny mozku, která by mohla během příštích 1–2 let generovat významné tržby. Celkově to podporuje názor, že onkologické portfolio společnosti Jazz by se postupně mohlo stát důležitějším přispěvatelem k finančním výsledkům firmy.
Jazz Pharmaceuticals (interval D1)
Akcie Jazz Pharmaceuticals v roce 2026 vzrostly téměř o 38 %, zatímco za posledních 12 měsíců se cena akcií zdvojnásobila. Navzdory silné rally analytici stále vidí prostor pro další růst, a to hlavně díky potenciálu nových terapií společnosti.
