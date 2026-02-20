Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?

- Uzavíráme týden obchodování na finančních trzích, který se ke konci stal napjatějším kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zneplatnit část cel uvalených na jiné země.
- Donald Trump právě zahájil tiskovou konferenci, na níž rozhodnutí soudu komentuje. Prezident zvažuje zavedení nových plošných cel na obchodní partnery USA po čtvrtečním verdiktu, který zrušil významnou část jeho předchozích cel opřených o zákon IEEPA. Podle deníku New York Times plánuje administrativa využít jiné obchodní předpisy k obejití rozhodnutí soudu a obnovení tlaku na dovoz. Trump zdůraznil: „Použijeme jiné alternativy pro cla. Můžeme vybrat více peněz.“ Konkrétně poukázal na zákon o rozšíření obchodu z roku 1962 (Section 232 – národní bezpečnost), čímž signalizoval pokračování protekcionistické politiky navzdory právním překážkám a rostoucí tržní nejistotě.
- Trump navrhuje zavést plošné 10% clo poté, co Nejvyšší soud zrušil předchozí opatření. Globální 10% clo by bylo uvaleno nad rámec ostatních cel. Všechna cla podle Section 232 a 301 zůstávají v platnosti.
- Navzdory tomu Wall Street roste, zatímco americký dolar zůstává pod tlakem. Dolar je aktuálně nejhůře výkonnou měnou. Naopak výrazně posiluje australský dolar.
- Hospodářský růst USA ve čtvrtém čtvrtletí 2025 prudce zpomalil z velmi optimistických, spotřebou tažených 4,4 % na pouhých 1,4 %. Na první pohled výsledek dvakrát nižší než konsensus spolu s prvním inflačním překvapením po několika měsících vyvolává obavy ze stagflace. Detaily zprávy BEA však spíše naznačují pevný základ pro opětovné zrychlení inflace a velmi slabou bilanci hospodářské politiky Bílého domu.
- Investoři se také dozvěděli o horších než očekávaných datech PMI, která spolu vytvářejí nebezpečnou kombinaci slabšího růstu a přetrvávající inflace. Tento obraz je však do určité míry zkreslen nedávným shutdownem a neodráží plně skutečný stav americké ekonomiky.
- Stříbro (SILVER) dnes roste o 5 % a proráží nad 82,7 USD za unci, zatímco zlato přidává 1,4 % a drží se nad hranicí 5 000 USD za unci. Geopolitické napětí kolem Íránu, kde roste riziko vojenské konfrontace s USA a Izraelem, vleklá a neúspěšná jednání mezi Ukrajinou a Ruskem a celkový obraz globální nestability nadále podporují poptávku po tvrdých aktivech.
- Kompozitní index PMI v eurozóně vzrostl v únoru na 51,9 bodu (nejvýše za tři měsíce). Zpracovatelský průmysl dosáhl 44měsíčního maxima (50,8 bodu) a stal se tahounem růstu. Objednávky rostou, zaměstnanost však mírně klesla. Ačkoli výrobní náklady rostou nejrychlejším tempem za téměř tři roky, tempo růstu prodejních cen zpomaluje a podnikatelský optimismus se zlepšuje.
- Akcie Moncler vzrostly o 13 % poté, co výsledky výrazně překonaly očekávání. Růst byl tažen Asií (+11 %) a silnými prodeji značek Moncler a Stone Island. Tržby (3,13 mld. EUR) i dividenda (1,40 EUR) překonaly odhady, což zlepšilo sentiment v celém sektoru luxusního zboží (LVMH, Hermes).
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
