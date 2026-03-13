Americká výjimka otevírá cestu k 19 milionům barelů ruské ropy 🛢️

USA dočasně uvolnily možnost nákupu asi 19 milionů barelů ruské ropy na tankerech v Asii.
Výjimka má pomoci zmírnit dopady napětí na trhu po narušení přepravy přes Hormuzský průliv.
Největšími potenciálními kupci zůstávají Čína a Indie.
Pro trh je nyní klíčová hlavně rychlá dostupnost surovin, nikoli jejich původ.
USA dočasně uvolnily možnost nákupu asi 19 milionů barelů ruské ropy na tankerech v Asii.
Výjimka má pomoci zmírnit dopady napětí na trhu po narušení přepravy přes Hormuzský průliv.
Největšími potenciálními kupci zůstávají Čína a Indie.
Pro trh je nyní klíčová hlavně rychlá dostupnost surovin, nikoli jejich původ.
Dočasná výjimka ze strany USA uvolnila na trh přibližně 19 milionů barelů ruské ropy a dalších 310 tisíc tun rafinovaných produktů, které jsou aktuálně na zhruba 30 tankerech v asijských vodách. Jde o náklady, jež byly naloženy ještě před zavedením omezení, a nyní se tak mohou stát předmětem nákupu.
Vedle samotné ropy se na lodích nachází především nafta typu naphtha a menší objemy dieselu. Právě ceny těchto produktů v poslední době rostou, mimo jiné kvůli napětí kolem Hormuzského průlivu, který narušil běžné toky ropy i paliv z Blízkého východu.
Z dostupných dat vyplývá, že většina ropy je přepravována na 25 tankerech, přičemž část lodí s ropou typu Sokol se pohybuje poblíž Číny. Další plavidla s odrůdou Urals čekají v Arabském moři. Řada tankerů je vedena jako „for orders“, tedy bez konečné destinace, případně směřuje do Singapuru nebo Malajsie, kde často probíhá další nabízení nákladu na trhu.
Americké ministerstvo financí udělilo měsíční výjimku na dovoz ruské ropy naložené před čtvrtkem. Tento krok rozšiřuje předchozí režim, který už umožnil například indickým rafineriím nakupovat sankcionované barely. Podle analytiků jde hlavně o snahu dát odběratelům čas zvládnout výpadky a napětí na trhu s energií.
Situace zároveň ukazuje, že v období narušených dodávek se do popředí dostává především energetická bezpečnost. Země, které jsou ochotné ruské suroviny kupovat, tak mohou využít příležitosti k doplnění zásob. Hlavními odběrateli ruské ropy zůstávají především Čína a Indie, zatímco trhy jako Japonsko nebo Jižní Korea se těmto dodávkám nadále vyhýbají.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy se po předchozí výrazné korekci stabilizovala a v posledních hodinách se vrací do mírně pozitivního technického nastavení. Aktuálně se obchoduje kolem 95,01 USD, tedy v těsné blízkosti Fibonacciho úrovně 38,2 % na 93,14 USD, kterou se trhu podařilo udržet. Cena se zároveň drží nad klouzavými průměry EMA 50 (92,41 USD) i SMA 100 (92,15 USD), což naznačuje, že kupci mají v krátkodobém horizontu stále mírnou převahu. Po prudkém poklesu z oblasti lokálního maxima kolem 119,40 USD se trh odrazil od spodních úrovní a postupně vytvořil růstovou korekci. Ta nyní naráží na rezistenční pásmo mezi 95 až 98 USD, kde leží nejen aktuální cenová bariéra, ale také Fibonacciho hladina 50 % na 98,16 USD. Právě tato oblast bude pro další vývoj klíčová. Pokud by ji ropa dokázala přesvědčivě překonat, otevřel by se prostor pro posun k úrovni 103,17 USD, kde se nachází 61,8 % retracementu. CCI se pohybuje jen mírně nad nulou, přibližně na hodnotě 18,7, což ukazuje na neutrální až lehce pozitivní momentum bez známek překoupenosti. Také Momentum se drží nad hranicí 100, konkrétně kolem 104,4, což potvrzuje postupné zlepšování krátkodobé dynamiky. Objem obchodů ale v závěru není výrazně silný, takže trhu zatím chybí razantnější impuls pro průraz výše.
Celkově graf naznačuje, že ropa WTI přešla z fáze poklesu do konsolidace s mírně býčím nádechem. Dokud se cena drží nad pásmem 92–93 USD, zůstává technický obrázek relativně stabilní. Pro potvrzení silnějšího růstu ale bude nutné překonat rezistenci v oblasti
Zdroj: xStation
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
