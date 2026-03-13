Jen padá a Tokio mlčí: trh testuje nervy Japonska 🔥

-
Japonsko má nyní menší prostor pro intervenci, protože slabost jenu je tažena více fundamenty než spekulacemi.
-
Hranice 160 JPY za dolar už nemusí automaticky znamenat zásah úřadů.
-
Tokio se soustředí spíše na řešení ropného šoku a mezinárodní koordinaci.
-
Pokud jen dál oslabí, může se pozornost přesunout k dřívějšímu kroku Bank of Japan.
-
Japonsko má nyní menší prostor pro intervenci, protože slabost jenu je tažena více fundamenty než spekulacemi.
-
Hranice 160 JPY za dolar už nemusí automaticky znamenat zásah úřadů.
-
Tokio se soustředí spíše na řešení ropného šoku a mezinárodní koordinaci.
-
Pokud jen dál oslabí, může se pozornost přesunout k dřívějšímu kroku Bank of Japan.
Japonsko má podle všeho stále menší prostor k přímým intervencím na devizovém trhu, a to i přesto, že se jen znovu přibližuje k psychologicky důležité hranici 160 JPY za dolar. Zatímco v minulosti byla právě tato úroveň vnímána jako bod, kdy úřady začínaly jednat, nyní je situace odlišná. Slabost jenu už totiž není v takové míře důsledkem spekulativních obchodů, ale spíše kombinací silné poptávky po dolaru a obav z dopadu dražší ropy na japonskou ekonomiku.
Právě to je hlavní důvod, proč by případná intervence mohla být méně účinná než v letech 2022 a 2024, kdy Tokio vstupovalo na trh proti masivním spekulacím na oslabení jenu. Tehdy šlo hlavně o carry trades využívající rozdíl mezi úrokovými sazbami v USA a Japonsku. Dnes ale trh žene jiný faktor – investoři v období geopolitického napětí utíkají do amerického dolaru jako bezpečného přístavu. Pokud tento tlak souvisí s fundamenty, má Japonsko navíc slabší pozici i vůči partnerům ze skupiny G7, protože samostatný zásah se obvykle obhajuje především při nadměrné volatilitě způsobené spekulacemi.
Tomu odpovídá i opatrnější rétorika japonských představitelů. Přestože úřady v posledních dnech zesílily varování před příliš rychlými pohyby měny, zároveň se vyhýbají obvyklým formulacím o spekulativním oslabování jenu. To naznačuje, že si samy uvědomují omezenou efektivitu případného zásahu. Někteří analytici dokonce připouštějí oslabení až k úrovni 165 JPY za dolar, pokud budou úřady dál pouze slovně vyčkávat.
Důležitým argumentem je i vývoj spekulativních pozic. Čisté krátké pozice na jenu dosahovaly na začátku března jen asi 16 575 kontraktů, zatímco v červenci 2024, kdy Japonsko naposledy výrazně intervenovalo, šlo přibližně o 180 tisíc kontraktů. To je zásadní rozdíl. Trh tak momentálně nevypadá jako prostředí, kde by jednorázový nákup jenu mohl snadno otočit sentiment.
Japonsko proto přesouvá pozornost spíše k mezinárodní koordinaci v oblasti cen ropy, které jsou považovány za hlavní zdroj současné volatility. Tokio podle dostupných informací tlačí na partnery z G7, aby společně řešili růst cen energií, a zapojilo se i do debat o možném uvolnění nouzových ropných rezerv. Právě stabilizace energetického trhu by mohla nepřímo pomoci i jenu.
Pokud by ale koordinace ani slovní intervence nepomohly a jen by dál oslaboval, mohl by se tlak přesunout zpět na Bank of Japan. Část analytiků se domnívá, že v takovém případě by mohla přijít dřívější úprava sazeb, aby se zmírnil úrokový rozdíl vůči USA a omezil tlak na japonskou měnu. Zatímco základní scénář počítá s možným krokem v červenci, při dalším zhoršení situace by se podle některých odhadů mohl termín posunout už na duben.
Celkově tedy platí, že hranice pro devizovou intervenci je dnes vyšší než v minulosti. Japonsko si uvědomuje, že bojovat proti globální poptávce po dolaru by bylo výrazně těžší než zasahovat proti čistě spekulativnímu výprodeji jenu.
Graf USD/JPY (H4)Dolar vůči jenu zůstává ve velmi silném růstovém nastavení a aktuálně se obchoduje kolem 159,31, tedy znovu těsně pod klíčovou psychologickou hranicí 160,00. Po předchozím hlubším výprodeji se trhu podařilo obnovit růstovou strukturu a v posledních týdnech vytváří sérii vyšších minim i vyšších maxim, což potvrzuje dominanci kupců. Cena se navíc drží nad klouzavými průměry EMA 50 (158,08) i SMA 100 (156,93). Kratší průměr EMA 50 je nad SMA 100, což je další pozitivní technický signál a potvrzení, že střednědobý trend zůstává býčí. Aktuální odstup ceny od obou průměrů zároveň ukazuje na silné momentum. Williams %R se pohybuje kolem -16, což naznačuje, že měnový pár vstupuje do překoupené oblasti. To sice samo o sobě ještě neznamená obrat, ale upozorňuje na možnost krátkodobé konsolidace nebo mírného stažení po prudkém růstu.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.