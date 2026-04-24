Denní shrnutí: Optimismus kolem AI, růst akcií Nvidia a druhé kolo jednání mezi USA a Íránem podporují optimismus na Wall Street

Americké indexy v pátek prudce rostou díky akciím polovodičových firem a naplánovanému druhému kolu jednání mezi USA a Íránem v Pákistánu, kam míří Jared Kushner a Steve Witkoff vyjednávat mírovou dohodu. Nasdaq 100 roste o 1,85 %, zatímco S&P 500 přidává 0,7 % – oba indexy dnes vytvářejí nová historická maxima. Akcie společnosti Nvidia dnes rostou o téměř 5 %, dostávají se na nové historické maximum a dosahují tržní kapitalizace 5 miliard USD.
Americký dolar oslabuje, zatímco drahé kovy mírně rostou, přičemž vyčnívá stříbro – to přidává více než 1,5 %. Zlato roste přibližně o 0,6 %. Navzdory optimismu na akciových trzích se bitcoinu nepodařilo dosáhnout nových maxim a vykazuje mírný pokles, když se drží poblíž 77,5 tisíce USD.
Americká prokurátorka Jeanine Pirro v pátek zastavila trestní vyšetřování předsedy Fedu Jeroma Powella, čímž uvolnila cestu ke schválení jeho nástupce v době obav z útoků prezidenta Donalda Trumpa na nezávislost centrální banky.
Finální index spotřebitelské důvěry University of Michigan dopadl lépe, než se očekávalo, zatímco inflační očekávání vyslala smíšené signály.
- Spotřebitelská důvěra University of Michigan (finální): 49,8 (nad odhadem 48,5 a předchozí hodnotou 47,6)
- Index spotřebitelských očekávání (finální): 48,1 (nad odhadem 47,7 a předchozí hodnotou 46,1)
- Index současných podmínek (finální): 52,5 (nad odhadem 51,0 a předchozí hodnotou 50,1)
- Pětiletá inflační očekávání (finální): 3,5 % (nad odhadem 3,4 % a předchozí hodnotou 3,4 %)
- Jednoletá inflační očekávání (finální): 4,7 % (pod odhadem 4,8 % a předchozí hodnotou 4,8 %)
Mluvčí Bílého domu Leavitt uvedla, že mise související s Íránem vstoupila do diplomatické fáze. Podle zpráv inicioval kontakt Írán a požádal o osobní schůzku. Witkoff a Kushner mají v sobotu ráno odcestovat do Pákistánu, aby pokračovali v jednáních o Íránu.
Podle zdrojů Al Arabiya pokračují jednání o statusu Hormuzského průlivu a obohaceného uranu, přičemž obě strany si v těchto otázkách vyměňují zprávy. The New York Times uvádí, že pákistánský premiér Sharif by se měl setkat s Witkoffem a Kushnerem a pokračovat v jednáních.
Investoři v pátek nakupují akcie polovodičových firem, což podporuje akcie společností AMD, Intel, Qualcomm, TSMC, KLA Corp a dalších firem ze segmentu polovodičů. Akcie memové společnosti Avis Budget dnes klesly téměř o 8 %, čímž prodloužily přibližně 70% výprodej z posledních dnů. Evropská akciová seance byla výrazně slabší, když CAC40 a FTSE ztratily téměř 0,8 % a německý DAX oslabil o 0,1 % navzdory 6% růstu akcií SAP.
