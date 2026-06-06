📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (5.6.2026)

Vítězové:
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Cooper Cos Inc (COO): +8,58 % – Společnost vyrábí zdravotnické produkty a medicínská zařízení.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): +6,42 % – Tato divize společnosti FedEx poskytuje služby v oblasti nákladní přepravy a logistiky.
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Clorox Co (CLX): +5,03 % – Firma vyrábí a distribuuje čisticí prostředky a další spotřební zboží.
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Kenvue Inc (KVUE): +4,92 % – Podnik produkuje volně prodejné zdravotní produkty a kosmetiku.
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Kimberly-Clark Corp (KMB): +4,84 % – Společnost se zabývá výrobou hygienických a papírových produktů, jako jsou pleny či ubrousky.
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Allstate Corp (ALL): +4,82 % – Firma poskytuje pojišťovací služby zahrnující životní i majetkové pojištění.
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Everest Group Ltd (EVEREST): +4,67 % – Společnost nabízí specializované služby v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti.
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Insulet Corp (PODD): +4,65 % – Tento podnik vyrábí inzulinové pumpy a zdravotnická zařízení pro diabetiky.
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Progressive Corp (PGR): +4,42 % – Pojišťovna se zaměřuje na poskytování automobilového a majetkového pojištění.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG): +4,12 % – Firma provozuje síť restaurací rychlého občerstvení zaměřených na mexickou kuchyni.
Poražení:
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Micron Technology Inc (MU): −13,25 % – Firma patří mezi přední světové výrobce počítačových pamětí typu DRAM a datových flash čipů.
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Teradyne Inc (TER): −12,03 % – Společnost dodává pokročilé automatizační a testovací systémy, které jsou nepostradatelné pro vývoj a výrobu polovodičů.
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First Solar Inc (FSLR): −11,41 % – Tento podnik se specializuje na navrhování a výrobu inovativních solárních panelů a komplexních fotovoltaických řešení.
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Sandisk Corp (SNDK): −11,39 % – Podnik je globálně známý jako významný vývojář a výrobce spolehlivých flash pamětí a datových úložišť.
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Intel Corp (INTC): −11,28 % – Tento nadnárodní technologický gigant se zabývá vývojem a výrobou počítačových procesorů a polovodičových čipů.
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Super Micro Computer Inc (SMCI): −11,22 % – Firma navrhuje a vyrábí vysoce výkonné servery a poskytuje komplexní hardwarová řešení pro moderní datová centra.
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Western Digital Corp (WDC): −11,08 % – Společnost patří mezi přední světové producenty pevných disků a moderních úložných technologií pro bezpečné uchovávání dat.
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ON Semiconductor Corp (ON): −11,05 % – Tato korporace se primárně zaměřuje na produkci specializovaných polovodičových součástek a chytrých senzorů pro různé průmyslové aplikace.
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QUALCOMM Inc (QCOM): −10,98 % – Podnik vyvíjí a vyrábí špičkové mikročipy a pokročilá telekomunikační řešení nezbytná pro fungování mobilních zařízení.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD): −10,86 % – Tato technologická společnost navrhuje a vyrábí vysoce výkonné počítačové procesory a moderní grafické čipy.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.