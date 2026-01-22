Denní shrnutí: Optimismus na Wall Street, drahé kovy na historických maximech 📈 Bitcoin pod tlakem

- Po silné seanci na evropských akciových trzích, kde DAX přidal více než 1,2 %, rostou dnes i indexy na Wall Street. Nasdaq 100 si připisuje téměř 1 % díky 4,5% růstu akcií Meta Platforms, které posílily po obnoveném doporučení „Buy“ od Jefferies. S&P 500 přidává téměř 0,8 %.
- Makrodata z USA nepřinesla žádná výrazná překvapení. HDP (QoQ) dosáhl 4,4 % oproti očekávaným 4,3 %, zatímco nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly z 198 tis. na 200 tis., což je stále pod očekáváním trhu (208 tis.). Inflace PCE odpovídala očekávání na 2,8 % meziročně a i údaje o osobní spotřebě a příjmech byly víceméně v souladu s odhady.
- Drahé kovy si připisují další silnou seanci a po včerejším poklesu rychle obnovily růst. Zlato roste téměř o 1,5 % a překonalo úroveň 4 900 USD za unci, zatímco stříbro přidává přes 3 % a obchoduje se nad 95 USD za unci – oba kovy dosahují nových historických maxim.
- Správci penzijních fondů v severní Evropě uvádějí, že riziková přirážka za držení amerických aktiv vzrostla kvůli obavám z dluhu a geopolitiky, a zůstávají proto obezřetní. Trump varoval před výraznou finanční odvetou, pokud Evropa začne prodávat americká aktiva, jako jsou státní dluhopisy.
- Zemní plyn po nedávné rally stagnuje, a to i přes větší než očekávaný pokles zásob podle EIA. Ceny ropy klesly po zprávě EIA o výrazném růstu zásob benzínu a ropy a aktuálně se drží kolem 64 USD za barel.
- Premiér Grónska uvedl, že země dosud neobdržela žádné konkrétní návrhy dohody s USA a označil tón Bílého domu za „nepřijatelný.“ Dodal však, že Dánsko i Grónsko zůstávají otevřené diskusi o obraně. Kaja Kallasová prohlásila, že stále neví, co by případná dohoda ohledně Grónska obsahovala. Trump dodal, že za Grónsko „nikomu nezaplatí.“
- Setkání mezi Zelenským a Trumpem nepřineslo průlom, přesto jej obě strany označily za pozitivní. Ukrajina údajně dokončila text dohody s USA před návštěvou Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskvě; oba diplomaté míří na dvoudenní jednání do Kremlu. V Davosu Zelenskyj uvedl, že Evropa nepřistupuje k mírovému úsilí dostatečně rozhodně a postrádá vůli, přičemž zdůraznil, že „kontinent potřebuje silnou Ukrajinu“ a vyzval k „odvážným rozhodnutím.“ Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff uvedl, že otázka Ukrajiny zaznamenala významný pokrok a blíží se k dohodě.
- Nálada na kryptoměnách zůstává slabá. Bitcoin klesl pod 90 000 USD a nedokázal obnovit předchozí zisky, zatímco Ripple oslabuje téměř o 2 %. Na grafu BTC zůstává klíčové znovuzískání úrovní 90 000 a 92 000 USD (EMA50 a EMA200), aby se obnovil býčí moment. Poslední růstová fáze narazila na odpor u 38,2% Fibonacciho retracementu říjnového propadu, poblíž 97 000 USD. BTC nyní testuje spodní hranici svého cenového kanálu.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Šílenství na trhu drahých kovů 🚨STŘÍBRO prorazilo 101 USD a roste o 5 %❗
Kakao se propadlo o 7 % 📉
Přehled trhu: PMI formuje evropské trhy 🚨
Stříbro v lednu vzrostlo o 40 % a míří k 100 USD za unci 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.