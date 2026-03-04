Denní shrnutí – Indexy se odrážejí, ropný trh čeká na další vývoj

- ISM ze služeb za únor: Index vyskočil na 56,1 bodu (nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022) a výrazně překonal očekávání. Klíčové je, že subindex zaplacených cen klesl na nejnižší úroveň za téměř rok, což naznačuje ochlazení inflačních tlaků ve službách. Tento pokles ostře kontrastoval s cenovým subindexem nedávno uvedeným v reportu ISM z průmyslu.
- Trh práce (ADP): Soukromá zaměstnanost přidala v únoru 63 tis. pracovních míst, což je nejsilnější výsledek od července 2025 a signál odolnosti před pátečním oficiálním reportem NFP.
- Reakce Wall Street: US100 vzrostl o 1,8 % a US500 o 1 % a umazal většinu ztrát z předchozí seance. Silné ekonomické fundamenty převážily geopolitické obavy, podpořené narůstající nadějí, že konflikt nemusí být tak dlouhý, jak naznačoval Donald Trump, který nedávno uvedl, že může trvat několik týdnů.
- Korekce ceny ropy: Ropa WTI přidala zhruba 0,2 % na přibližně 75 USD za barel a umazala část dřívějších zisků, zatímco Brent klesl asi o 0,3 %. Investoři začínají zvažovat možnost kratšího konfliktu. Naopak Írán tvrdí, že už zasáhl 10 tankerů a hodlá pálit na jakékoliv plavidlo bez ohledu na vlajku, pokud podporuje Izrael.
- Vojenský vývoj: Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že USA a Izrael jsou na prahu dosažení úplné vzdušné nadvlády nad Íránem, což umožňuje zasahovat cíle hlouběji ve vnitrozemí.
- Diplomatické signály: Írán popřel zprávy o jakýchkoli pokusech vyjednat s USA ukončení války, což udržuje vysokou volatilitu napříč komoditami.
- Zásoby v USA: Data ukázala další výrazný nárůst zásob ropy spolu s poklesem zásob benzínu, což naznačuje, že poptávka po palivech zůstává silná.
- Bitcoin překonal 73 000 USD: Kryptoměna dosáhla nových lokálních maxim díky lepšímu sentimentu a obnovené politické podpoře.
- Trumpova podpora: Donald Trump veřejně kritizoval banky za potlačování inovací v kryptu (zejména u stablecoinů) a podpořil Clarity Act.
- Rally krypto akcií:
- Coinbase (COIN): Vyskočila o více než 14 % po soukromé schůzce mezi CEO Brianem Armstrongem a prezidentem Trumpem.
- MicroStrategy (MSTR): Přidala 11 % díky návratu růstového momenta u Bitcoinu.
- Circle (CRCL): Vzrostla téměř o 3,5 % díky optimismu ohledně regulace trhu se stablecoiny.
- Výhled Broadcom (AVGO): Investoři s napětím i nadějí čekají na výsledky Broadcomu po uzavření trhu. Firma slouží jako důležitý barometr poptávky po AI čipech mimo Nvidii. Očekávání jsou zvýšená, zejména po komentářích miliardáře Lea KoGuana, který uvedl, že „AI není bublina, je to teprve začátek“, což dnes podpořilo polovodičový sektor (Nvidia +1,1 %).
Shrnutí trhů: Kapitál opouští Evropu 🇪🇺 📉
Ropa roste o 6 % 📈 Zopakuje se scénář z roku 2022?
🚩 US500 klesá před otevřením trhu v USA, VIX roste o 6 %
Evropské indexy otevírají se smíšeným sentimentem 📊
