Ranní shrnutí (05.03.2026)

- USA–Izrael–Írán:
- Donald Trump ohodnotil rozsah vojenských akcí jako „15 z 10“.
- Americký Senát hlasoval pro zachování pravomocí a možnosti Donalda Trumpa pokračovat v konfliktu v Íránu. Návrh na omezení Trumpových pravomocí byl zamítnut poměrem 47 („pro“) ku 53 („proti“) podle stranických linií (Demokraté pro; Republikáni proti). O textu bude dnes hlasovat Sněmovna reprezentantů.
- Írán měl dnes ráno odpálit další salvu raket směrem na Izrael.
- Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že konflikt vyvolává masivní přesuny obyvatelstva v regionu, přičemž samotný Teherán opustilo 100 000 lidí.
- Qatar Airways má provozovat evakuační lety do evropských zemí. První let má směřovat z Rijádu do Frankfurtu.
- Futures na americké indexy znovu klesají po včerejší dočasné úlevě (US100: -0,5 %; US500: -0,4 %).
- Ropa Brent i WTI navyšuje zisky o další 2 %, rostou i kontrakty na zemní plyn (NATGAS: +1,7 %).
- Zlato přidává 0,3 % na 5 157 USD, zatímco stříbro klesá o 1,2 % na 82,70 USD.
- Dolar na FX znovu dominuje. Dolarový index umazal téměř celý včerejší pokles (USDIDX: +0,3 %). Největší ztráty zaznamenávají antipodální měny spojené s rizikem (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,3 %). EURUSD testuje podporu na 1,1600 (aktuálně: -0,3 % na 1,1599).
- Asijské akciové trhy ve čtvrtek po nedávných poklesech způsobených konfliktem na Blízkém východě výrazně posílily. Růst táhl jihokorejský KOSPI (aktuálně cca +10 %), přidal i Nikkei 225 (cca +1,9 %), zatímco čínský HSCEI se po úvodním odrazu vrátil k poklesu (cca 0,5 %).
- Akcie Broadcomu v after-hours rostou o 4,7 % díky výsledkům nad konsenzem (tržby 19,31 mld. USD) a optimistickému výhledu. Tržby z AI segmentu vyskočily o 106 % a CEO očekává do roku 2027 tržby z AI čipů přes 100 mld. USD. Navzdory slabším výsledkům v infrastrukturním softwaru táhne růst firmy poptávka po dedikovaných akcelerátorech pro giganty jako Meta nebo Google.
- Venezuelská státní těžební společnost Minerven uzavřela dohodu o prodeji až 1 000 kg dóre (nerafinovaného) zlata obchodní společnosti Trafigura určeného pro americké trhy. Dohoda zahrnuje přepravu slitků do rafinerií v USA a vznikla za účasti amerického ministra vnitra Douga Burguma během jeho návštěvy Venezuely.
- Čína stanovila cíl růstu HDP pro rok 2026 v pásmu 4,5–5 %. Rozpočtový deficit má činit 4 % HDP a inflační cíl byl nastaven na 2 %.
- Rehn z ECB uvedl, že centrální banka musí k geopolitickému šoku přistupovat s chladnou hlavou a nedělat předčasná rozhodnutí kolem úrokových sazeb.
