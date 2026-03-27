Denní shrnutí: Pátý týden poklesů na Wall Street

- Hlavní americké indexy znovu klesají a sentiment zůstává negativní. Největší ztráty zaznamenávají Nasdaq a Russell, jejichž futures odepisují více než 2 %. Dow Jones a S&P 500 si vedou o něco lépe, přičemž jejich futures klesají zhruba o 1,8 %.
- Trh se nadále obává stavu technologického sektoru a chybějících vyhlídek na mír v Perském zálivu. Mnoho účastníků trhu nyní započítává stagflační scénář. Hlavní americké indexy jsou aktuálně přibližně 10 % pod svými maximy.
- Prezidentka filadelfského Fedu Anna Paulson na páteční konferenci uvedla, že válka v Íránu představuje významné riziko pro hospodářský růst i inflaci.
- Pokračuje výrazný výprodej akcií kyberbezpečnostních společností. CrowdStrike a Palo Alto ztrácejí více než 5 % kvůli obavám z konkurence ze strany AI řešení vyvíjených společností Atrophic.
- Michiganská univerzita zveřejnila data o inflačních očekáváních a spotřebitelských podmínkách. Krátkodobá inflační očekávání prudce vzrostla na 3,8 %, zatímco spotřebitelský sentiment klesl na 53,3 a zůstává poblíž historického minima.
- Mírné poklesy byly zaznamenány na většině evropských trhů. Index STOXX 600 uzavřel téměř o 1 % níže. Mezi hlavními indexy vede ztráty DAX, jehož futures klesají asi o 1,6 %. FTSE 100 si vedl relativně dobře a zaznamenal pouze symbolický pokles o méně než 0,1 %.
- Francouzská skupina Pernod Ricard, výrobce alkoholu, směřuje k fúzi se společností Brown-Forman, výrobcem známé whiskey Jack Daniel’s. Akcie společnosti rostou o více než 7 %.
- Španělsko vykázalo nečekané zpomalení inflace. Meziroční CPI dosáhl 3,3 % oproti očekávání 3,7 %.
- Ve Velké Británii došlo k jasnému zlepšení dynamiky maloobchodních tržeb. Únorový pokles činil -0,4 % oproti očekávání -0,7 %. Meziroční růst rovněž překonal odhady a dosáhl 2,5 %.
- Na devizovém trhu oslabují libra, jen a švýcarský frank, každý přibližně o 0,4 % vůči hlavním měnám. Hlavním vítězem je americký dolar, který posiluje asi o 0,2 % až 0,3 % vůči klíčovým měnovým párům.
- Ropa Brent se vrací do pásma 104 až 105 USD za barel, zatímco WTI testuje úroveň 99 USD. Roste také zemní plyn, přičemž futures přidávají více než 3 %.
- Zlato maže část předchozích ztrát a v páteční seanci roste o více než 3 % na 4 550 USD za unci, zatímco stříbro omezuje růst na 2 %.
- Negativní sentiment je patrný také na kryptoměnovém trhu. Bitcoin klesá o 4,5 % na 65 600 USD. Ethereum ztrácí více než 4 % a vrací se pod 2 000 USD. Solana oslabuje o více než 5 % na 81 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.