Denní shrnutí: Polovodiče podporují sentiment na Nasdaqu navzdory růstu ropy; Dow Jones zaostává

- Evropské akcie se obchodovaly pod silným tlakem prodejců. Euro Stoxx 50 klesal téměř o 1,2 % a německý DAX ztrácel 1,2 %. Přesto zůstává sentiment na amerických akciích silný. Futures na Nasdaq 100 dnes rostou téměř o 0,2 % a poprvé překonaly psychologickou hranici 30 000 bodů. Růst táhnou hlavně polovodiče. Micron posiluje téměř o 20 % po zvýšení doporučení od UBS a Sandisk roste o 10 %. Výrobci paměťových čipů jasně vyčnívají v širším polovodičovém sektoru.
- Investory neodrazuje ani růst ropy téměř o 4 % a obnovené napětí mezi USA a Íránem. Zatímco Nasdaq roste, futures na Dow Jones Industrial Average (DJIA) klesají pod tlakem společností UnitedHealth Group (UNH.US) a IBM (IBM.US). Je pozoruhodné, že navzdory téměř exponenciálnímu růstu indexu US100 zaostává index, který je více navázán na širší stav americké ekonomiky. To může být také varovný signál zhoršující se šířky trhu. Úzká skupina společností nese stále větší část celkové rally, což vytváří nezdravé nerovnováhy, které mohou vést k nárůstu volatility.
- Index spotřebitelské důvěry Conference Board v USA vzrostl na 93,1 bodu oproti očekávání 92 bodů a předchozí hodnotě 92,8 bodu. To ukazuje na mírně lepší než očekávaný sentiment amerických spotřebitelů. Výrobní index Dallas Fed Manufacturing Business Index mezitím vzrostl na 0,4 bodu oproti očekávání 0 bodů a předchozí hodnotě -2,3 bodu. To naznačuje mírné zlepšení nálady ve výrobním sektoru v Texasu.
- Na pozadí solidních amerických dat, vyšších cen ropy a rizika možného zvyšování sazeb Fedu na přelomu let 2026 a 2027 dnes posiluje index amerického dolaru. EURUSD a drahé kovy jsou naopak pod tlakem. Zlato klesá téměř o 2 %, zatímco stříbro oslabuje téměř o 3 %.
- Futures na kakao na burze ICE (COCOA) se odrážejí téměř o 9 %, protože trh začíná přeceňovat rizika související s počasím, která jsou spojena s jevem El Niño a možným zhoršením výnosů plodin v západní Africe. Pohyb je dynamický a růst zesiluje uzavírání krátkých pozic fondů, které dříve sázely na slabší poptávku a větší substituci kvůli vysokým cenám. Cenový pokles z posledních měsíců však začal zlepšovat signály poptávky, zatímco trh citlivý na nabídku rychle reagoval na rizika počasí a potřebu snížit krátkou expozici.
- Qualcomm podepsal dohodu o AI čipech se společností ByteDance, vlastníkem TikToku (QCOM). ByteDance má nakoupit miliony čipů ASIC od Qualcommu, které se používají v AI výpočtech a datových centrech. Akcie Qualcommu dnes rostou téměř o 3 %. Zpráva posiluje příběh rostoucí poptávky po AI infrastruktuře a expanze společnosti mimo tradiční a donedávna dominantní trh se smartphony. Poradce Bílého domu Kevin Hassett také uvedl, že americká vláda sleduje vývoj nových AI modelů.
- Spekulativní růsty jsou vidět také ve vesmírném sektoru, kde vyčnívají akcie společností jako Redwire, Intuitive Machines a Rocket Lab USA.
US100, interval H1
