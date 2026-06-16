EU ustoupila tlaku USA, obchodní válka se zatím odkládá 🤝

Evropský parlament schválil obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, čímž se její zavedení posunulo do závěrečné fáze. Europoslanci dohodu podpořili poměrem 440 ku 151 hlasům, přičemž 50 zákonodárců se zdrželo. Posledním krokem má být souhlas členských států EU, který se očekává 26. června.
Dohoda přichází v době zvýšeného obchodního napětí mezi Bruselem a Washingtonem. Americký prezident Donald Trump v posledních měsících opakovaně hrozil vyššími cly, mimo jiné na evropská auta, pokud EU dokument neschválí do 4. července. Ratifikace tak Evropě pravděpodobně poskytne alespoň krátkodobou úlevu a sníží riziko okamžitého zhoršení obchodních vztahů.
Podle dohody má EU odstranit cla na americké průmyslové zboží a některé zemědělské produkty. Výměnou za to Spojené státy slíbily strop na cla pro evropské produkty ve výši 15 %. Pro Evropu jde o nerovnoměrnou dohodu, ale její hlavní smysl je politický: zabránit širší obchodní válce, udržet USA angažované v bezpečnostních otázkách a chránit klíčové evropské exportní sektory.
Největší obchodní partneři USA podle dovozů
Zdroj: Bloomerg
EU je největším zdrojem amerických dovozů s hodnotou 303 miliard USD, což odpovídá podílu 20,2 % na celkových dovozech Spojených států. Na druhém místě je Mexiko s 220 miliardami USD, následované Kanadou s 169 miliardami USD a Čínou se 149 miliardami USD. Z grafu je patrné, že EU má v americkém dovozním řetězci větší váhu než Čína, což z ní dělá klíčového obchodního partnera, ale zároveň i citlivý terč americké celní politiky.
Přesto schválení dohody neznamená konec sporů. Otevřené zůstávají zejména otázky kolem digitální regulace, oceli, hliníku a automobilového sektoru. USA dlouhodobě tvrdí, že evropská digitální pravidla znevýhodňují americké technologické firmy. EU však opakovaně uvádí, že její pravidla nejsou předmětem obchodního vyjednávání a platí pro všechny společnosti stejně.
Dalším problémem jsou cla na produkty obsahující ocel a hliník. Evropská unie není spokojena s tím, že některé americké tarify překračují dohodnutý 15% limit. Do dohody proto prosadila ustanovení, které jí umožní pozastavit některé celní výhody, pokud by cla na tyto produkty po roce 2026 zůstala nad dohodnutou hranicí.
Z investičního pohledu je zpráva krátkodobě pozitivní hlavně pro evropské exportéry, automobilky a průmyslové firmy, které by byly nejvíce zasaženy případným skokovým růstem cel. Stabilnější obchodní rámec může snížit nejistotu a podpořit sentiment u akcií navázaných na transatlantický obchod. Na druhou stranu obchodní vztahy mezi EU a USA zůstávají křehké a jakýkoliv nový spor může trhy rychle vrátit do defenzivního režimu.
Dohoda tak Evropě kupuje čas, ale neřeší hlubší problém. Spojené státy stále častěji využívají cla jako vyjednávací nástroj a EU se snaží chránit své zájmy bez otevřené konfrontace. Pro investory bude klíčové sledovat, zda se podaří udržet 15% celní strop, jak dopadnou spory o technologie a zda se nevynoří nové hrozby vůči automobilům nebo evropskému luxusnímu zboží.
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